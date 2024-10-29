В ЖК КР 23 февраля оставляют праздничным, но рабочим днем

На парламентских слушаниях по проекту Трудового кодекса заместитель Министра обороны Эрлис Тердикбаев обратил внимание, что 23 февраля в проекте указан как рабочий день.

- Мы предлагаем оставить 23 февраля праздничным нерабочим днем - пояснил он.

Первый заместитель министра труда, соцобеспечения и миграции КР Мухтарбек Баймурзаев ответил, что 23 февраля останется праздничным днем, но будет рабочим.

Напомним, что 23 февраля (День защитника отечества) , 7 ноября ( День народной Апрельской революции), 7-8 ноября ( Дни истории и памяти предков) будут праздничными, но будут рабочими днями.