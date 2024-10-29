Погода
$ 85.74 - 86.17
€ 91.95 - 92.95

В ЖК КР 23 февраля оставляют праздничным, но рабочим днем

291  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На парламентских слушаниях по проекту Трудового кодекса заместитель Министра обороны Эрлис Тердикбаев обратил внимание, что 23 февраля в проекте указан как рабочий день.

- Мы предлагаем оставить 23 февраля праздничным нерабочим днем - пояснил он.

Первый заместитель министра труда, соцобеспечения и миграции КР Мухтарбек Баймурзаев ответил, что 23 февраля останется праздничным днем, но будет рабочим.

Напомним, что 23 февраля (День защитника отечества) , 7 ноября ( День народной Апрельской революции), 7-8 ноября ( Дни истории и памяти предков) будут праздничными, но будут рабочими днями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440465
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  