Экологическое будущее Бишкека зависит от усилий всего общества

Столица Кыргызстана, несмотря на отсутствие крупных промышленных предприятий, сталкивается с серьёзными экологическими проблемами. В последние годы ситуация усугубляется быстрым ростом новостроек, часто построенных без должного учёта экологических норм. Проблемы загрязнения воздуха, отсутствия канализации и водоснабжения в новостройках напрямую влияют на здоровье жителей, и требуют системных решений.

Инициатива "Экология Новостроек", реализуемая общественным фондом "Новые медиа" в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта "Мониторинг юстиции - Укрепление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане", направлена на повышение осведомленности населения новостроек Бишкека о проблемах экологии.

Одним из ключевых аспектов инициативы стала работа с населением для выработки практических решений по улучшению экологической обстановки. Встречи, организованные в таких жилых массивах, как Ак-Тилек, Келечек, Ак-Бата привлекли внимание к вопросам загрязнения воздуха, мусорных полигонов, отсутствия системы водоотведения и других инфраструктурных проблем, напрямую влияющих на качество жизни людей.

Жители новостроек выразили готовность активно участвовать в решении этих вопросов и предложили несколько инициатив. Одной из таких инициатив стала идея массовой посадки деревьев и кустарников на территории жилмассивов. Жители Ак-Баты предложили организовать акцию по озеленению территории, считая, что это не только улучшит качество воздуха, но и послужит хорошим примером для подрастающего поколения.

Кроме того, жительница новостройки Келечек Айнагул Наркозиева, предложила установить дополнительные контейнеры для сбора пластика. По её мнению, если будут созданы условия для раздельного сбора мусора, люди начнут осознанно подходить к утилизации отходов.

Такие встречи также направлены на создание прочных связей между жителями новостроек и государственными структурами, что способствует формированию гражданского общества. Эти встречи стали платформой для обсуждения совместных действий, нацеленных на повышение экологической ответственности населения и улучшение инфраструктуры в районах новостроек.

Один из ключевых факторов ухудшения экологической обстановки в Бишкеке – это выбросы в атмосферу, большая часть которых приходится на новостройки. Зимой жители массово используют уголь для отопления, часто сжигая отходы, такие как резина и швейные материалы. Это приводит к выделению вредных веществ в воздух, что особенно опасно в условиях плотной застройки и плохой циркуляции воздуха в городе. Экологи связывают с этой проблемой тысячи преждевременных смертей в Бишкеке, что подчёркивает остроту вопроса.

На встрече с жителями новостроек Бишкека эколог Мирлан Токтобеков, выступающий в рамках инициативы "Экология новостроек", организованной фондом "Новые медиа", рассказал о том, как важно изменить подход к отоплению и перейти на более экологичные методы. Это призыв не только к отдельным жителям, но и к государству – поддерживать внедрение альтернативных источников энергии, а также систем переработки отходов.

Другой значимой проблемой является ситуация с полигоном мусора, который находится рядом с жилыми районами. Как отметил Токтобеков, на свалках часто происходят тлеющие пожары, выделяющие токсичные вещества, такие как тетрахлородибензодиоксин, который попадает в почву, воду и растения, нанося серьёзный вред здоровью людей. Решением может стать организация раздельного сбора мусора и развитие инфраструктуры для переработки отходов. Эколог подчеркнул важность просвещения и участия местных жителей в улучшении экологии.

Одним из факторов, влияющих на экологическую ситуацию, является слабая инфраструктура новостроек, где отсутствует канализация и качественная система водоснабжения. Это приводит к загрязнению почвы сточными водами и ухудшению санитарных условий, что может вызвать эпидемии и другие проблемы со здоровьем. Однако для решения этих проблем требуется не только модернизация со стороны государства, но и ответственность самих жителей, которые должны соблюдать базовые санитарные нормы.

Экологические вызовы Бишкека, по мнению экспертов, тесно переплетаются с социальными проблемами. Миграция из сельских районов и хаотичное освоение земель без необходимой инфраструктуры привели к экологическим и юридическим трудностям в новостройках. Государство не всегда успевает справляться с растущими потребностями жителей, и это сказывается на качестве жизни.

Мирлан Токтобеков в своих выступлениях акцентирует внимание на традиционных ценностях кыргызского народа, которые изначально были тесно связаны с природой. "Экология у кыргызов в крови", - говорит он, подчеркивая, что гармоничное сосуществование с окружающим миром было частью культуры предков. Однако с развитием урбанизации и потребительского общества, эта связь была утрачена. Токтобеков призывает к возрождению экологического сознания и возвращению к традициям бережного отношения к природе.

Он также отметил, что в мире сейчас активно развивается экологическая ответственность, и Кыргызстану стоит перенимать этот опыт. Экологическое мышление должно быть не просто трендом, но частью государственной политики, а также повседневной жизни каждого человека.

"Для достижения устойчивого результата необходимы совместные усилия всех - государства, общества и каждого жителя. Экологическое будущее Бишкека зависит от осознанных действий, которые начнутся с малого, но могут привести к большим переменам", - считают активисты инициативы "Экология новостроек",

Данная публикация была подготовлена в рамках финансируемого ЕС проекта "Мониторинг Юстиции - Укрепление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане". Проект реализуется консорциумом во главе с Фондом им. Конрада Аденауэра в сотрудничестве с Фондом Макс Планк за международный мир и верховенство права, ЭД "БИОМ" и ОО "Алга"". Ответственность за содержание данной публикации несет исключительно ОФ "Новые медиа". Публикация не обязательно отражает точку зрения Европейского союза и членов выше обозначенного консорциума.