В Казани 24 октября завершил свою работу XVI саммит БРИКС, собравший на одной площадке представителей 36 государств и руководителей шести международных организаций. Событие получилось масштабным, продуктивным и даже в какой-то степени демонстративным, поскольку показало всему миру, что объединение, на которое когда-то со скепсисом смотрели "ведущие мировые державы" стало весьма существенной геополитической силой, способной изменить картину мира уже в ближайшее время.

Саммит БРИКС - кульминационное событие российского председательства в объединении - стартовало в Казани 22 октября. Впервые саммит группы состоялся в формате "десятки" с учетом пяти новых участников, принятых в 2023 году. На этот раз помимо "десятки" БРИКС - а это Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия - в Казань приехали и другие представители стран глобального Юга и Востока, заинтересованные в сотрудничестве с объединением. Всего в нем приняли участие 36 стран и шесть международных организаций, а также генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Саммит БРИКС оказался весьма представительным, что опровергло мнение западных комментаторов о якобы международной изоляции России и судебном преследовании Путина со стороны Гаагского трибунала. На мероприятие приехал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который подчеркнул, что саммит представляет интерес для половины человечества, поэтому он не мог пропустить такое событие. Стоит отметить, что Гутерриш ранее не посещал саммит, организованный Украиной, что вызвало протест со стороны Киева", - считает политолог Марс Сариев.

Среди участников саммита также был президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он прибыл в Казань с рабочим визитов 23 октября.

Выступая на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС+ в расширенном формате Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан разделяет цели организации по развитию предпринимательства, цифровых и экологически чистых технологий, решению климатических проблем. Он обозначил, что указанные принципы полностью совпадают с Целями устойчивого развития, интегрированными в Национальную стратегию развития республики до 2040 года. И отметил, что, несмотря на нынешнее сложное геополитическое положение в мире, республика принимает меры для устойчивого развития, экономика растет благоприятными темпами.

"Это показывает, что при эффективном управлении и политической воле небольшие страны тоже могут достигнуть экономических результатов", - добавил наш президент.

Помимо этого, Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан выступает за справедливый, недискриминационный экономический порядок, всеобщий доступ к благам мировой экономики и современным технологиям.

"Стал ли мир более безопасным, стабильным и процветающим? Вопрос риторический. Сегодня доминирует не международное право, а право сильного. С каждым годом появляются новые разделительные линии, растут расходы на вооружение, которые следовало бы направить на созидание и преодоление экономического неравенства. Избранные страны продолжают богатеть, удерживая международную торговлю и манипулируя финансовой системой. Это наносит ущерб малым и уязвимым странам", - заявил Садыр Жапаров

Завершая свое выступление, Президент Садыр Жапаров выразил готовность страны внести свой вклад в коллективные усилия по решению ключевых вопросов, стоящих на повестке дня, и выразил заинтересованность в укреплении многопланового сотрудничества с участниками мероприятия для развития дружбы и партнерства на благо народов.

Владимир Путин прокомментировал слова Садыра Жапарова о праве сильного в современном мире

"Вы упомянули культивируемое в международных делах право сильного. По другому оно еще называется кулачное право. Когда оно применяется, кем бы то ни было, в экономике, в торговле или политике, то это вызывает абсолютно адекватную ответную реакцию. И вместо международного права укрепляется кулачное. Цель БРИКС как раз заключается в том, чтобы поднять значимость международного права", - сказал Путин.

По мнению Марса Сариева, выступление президента Кыргызстана Садыра Жапарова заслуживает особого внимания.

"Он [президент] выразил поддержку углублению сотрудничества с БРИКС, хотя страна пока не подала заявку на вступление. Кыргызстан, вероятно, присоединится к объединению позже, после вступления Узбекистана и Казахстана, а пока будет наблюдать за процессом как потенциальный будущий участник", - резюмировал эксперт.

Дискуссии саммита БРИКС были сконцентрированы на трех магистральных направлениях -- политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурно-гуманитарной сфере. Такой формат, по мнению российского президента обеспечил "возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами из числа государств Глобального Юга и Востока".

В тексте итоговой декларации, как и во время встреч также поднимались уже привычные для объединения темы: необходимость реформирования ООН, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Всемирной торговой организации (ВТО); неприемлемости односторонних санкций; важности выполнения Целей в области устойчивого развития (ЦУР), борьбы с климатом и противостояния терроризму.

Кроме того, в Казанской декларации отмечается, что участницы объединения договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. В документе также фигурирует предложение о создании "независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re) Insurance, с участием на добровольной основе".

Наверное, это один из наиболее ожидаемых и значимых итогов саммита. Разработка новой финансовой структуры позволит уменьшить мировую зависимость от доллара, так как доминирование американской валюты в глобальной торговле давно вызывает недовольство во многих государствах, особенно среди стран Глобального Юга, где это усиливает дисбаланс и делает экономику чрезмерно уязвимой во время финансовых потрясений в США, а также в силу того, что Штаты используют свою валюту как инструмент геополитического давления.