Премьер в барсовой шкуре

"Витязь в тигровой шкуре" - так называется средневековая эпическая поэма Шота Руставели. В ее основе – идея освобождения человека от царства тьмы, рабства и угнетения, борьба добра со злом, завершающаяся блистательной победой первого… Кыргызстан стремится к тому же самому, выбрав путь свободного развития. Есть у нас и свой герой, примеривший на себя шкуру – не тигра, а снежного барса, как главного символа нашей страны. Кто он, зачем он это сделал и чем все это может закончиться – и для него самого, и для Кыргызстана?

Последнее время в обществе упорно муссируются "ушаки" вокруг главы кабмина Акылбека Жапарова. Что он, дескать, наворотил дел, обеспечил головной болью своего последователя, а сам уже на низком старте: готов уйти в отставку и даже, возможно, уехать из страны – с глаз долой, из сердца вон. Например, послом в США. И то, что президент на днях освободил от занимаемой должности посла в Америке Бактыбека Аманбаева, - эти слухи подогревает. Раз освободил – значит, дескать, зарезервировал это место для своего однофамильца.

Чего же такого наворотил за три года своего премьерства Акылбек Жапаров?

Начнем с того, что он – один из очень немногих премьер-министров Кыргызской Республики, который усидел на этой должности три года. Переплюнул его только Апас Джумагулов, возглавлявший правительство чуть больше четырех лет.

И не просто усидел, а принципиально изменил смысл должности премьера (сейчас – главы кабинета министров). Поднял ее на новый уровень. Доказал, что "начальник" правительства – не мальчик на побегушках и тем более не мальчик для битья, не ноль без палочки (точнее – без папочки), а вполне самостоятельная и весьма влиятельная единица. От которой многое зависит, которая понимает и принимает все внешние и внутренние вызовы, и способна дать адекватный (как сейчас модно говорить – симметричный) ответ.

Он первым среди глав правительства подвел под развитие Кыргызстана некую теоретическую базу, обозначив направление движения – капитализм, при этом авторитетное государство, основанное на верховенстве закона, соблюдении прав граждан и обеспечении их благополучия.

Акылбек Усенбекович Жапаров – доктор экономических наук, потому и смело взял в свои руки финансовый блок, увеличив бюджет страны и введя ее в мировую финансовую элиту. Представители Международного валютного фонда удивляются и меняют цифирки в своих прогнозах: сначала предполагалось, что в текущем году экономика Кыргызстана вырастет на 4,4 процента, а оказалось – на 4,5. А Европейский банк реконструкции и развития смотрит в кыргызское будущее еще оптимистичнее, прогнозируя рост до семи процентов.

Несколько дней назад Акылбек Жапаров сам отчитался о своих (и не только своих) достижениях: запущено более ста заводов и фабрик и столько же социальных объектов; построено более ста школ и вдвое больше детских садов; введены в эксплуатацию новые энергетические мощности; приобретены тысячи единиц специализированной техники; количество неимущих семей за два года сократилось со 111 тысяч до 81 тысячи. Уже в ноябре, по его словам, наконец-то начнется строительство стратегической железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Нынешним летом Международный инвестиционный энергетический форум с подачи Акылбека Жапарова завершился созданием Координационного донорского комитета по строительству Камбар-Атинской ГЭС.

На этот жизненно важный для Кыргызстана проект кабмин надеется получить от МВФ 500 млн долларов. Получит ли? Сможет ли глава кабмина с говорящим именем Акылбек (мудрый) выбить эти деньги и пустить-таки их в дело, переломив в стране аховую энергетическую ситуацию? Это будет зависеть от его личных человеческих и политических качеств. А уж от того, выбьет или нет, - будет зависеть его авторитет среди кыргызстанцев.

Сейчас у народа отношение к премьеру, прямо скажем, неоднозначное. Мало кто доволен ростом цен, повышением тарифов буквально на все, перебоями с электроэнергией и прочими "прелестями жизни". Кто подальновиднее, тот понимает: все эти трудности – слегка затянувшийся этап большого пути… Куда ведет этот путь? Что ждет нас на конечной станции? Если все сложится так, как планирует и к чему стремится глава кабмина, в конце должен быть долгожданный выхлоп. Когда наконец на полную катушку заработает все то, что закладывается сейчас – в условиях народного выживания и ропота.

Пока же Акылбек Усенбекович фактически держит руку на крышке социального котла. Удержит ли? Сможет ли потихоньку, понемногу выпустить пар, не допустив социального взрыва? По идее, ему и на это должно хватить мудрости.

Для внутреннего пользования бренд "Снежный барс" не прокатит. Народ к этому животному давно относится скептически: кто, где и как только барса не пользует, в том числе и за пределами Кыргызстана. Мало кого он впечатляет и у кыргызов ассоциируется разве что с ежегодным марафоном с красивым названием Snow Leopard.

А вот на мировой арене витязь (в смысле кыргызский политический деятель) в шкуре барса выглядит вполне презентабельно. Мировое представление о барсе – сильный, мощный, благородный зверь, напружинившийся для решительного прыжка. В очень красивой, дорогой "шубе", которую Акылбек Жапаров, образно говоря, надел на себя с целью показать всему миру: Кыргызская Республика вышла из нищеты и находится в процессе роста и процветания.

Нищему подают грош. С процветающим готовы поделиться миллионами. Такова жизнь. И об этом Акылбек Жапаров прекрасно знает.

Потихоньку завершающийся 2024 год сам Жапаров называет "годом вековых достижений". Как дальше поведет себя барс? Сиганет с пика на гору пониже – или рванет к новым вершинам?

Про Акылбека Жапарова можно сказать только одно: по собственному желанию он уйдет с премьерства вряд ли. Не сможет бросить все свои заделы и наработки, натурально – свое детище, и передать его в лапы какого-нибудь начинающего "барсика". И "уйдут" его с этой должности тоже вряд ли: слишком много он значит сейчас для государства, слишком многое на него поставлено, и все начатое он должен довести до логического конца.

Кто ж его уволит? Он же памятник!