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Кыргызстанские туроператоры собрали овации на роуд-шоу в Малайзии

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В Малайзии прошло роуд-шоу, посвященное туристическим возможностям Кыргызской Республики, которое привлекло более восьмидесяти малазийских туроператоров. Мероприятие было организовано Фондом поддержки развития туризма и Департаментом туризма Кыргызстана.

По данным Фонда, презентации вызывали овации и улыбки, а кыргызстанские туроператоры делились историями о своей стране с большим увлечением. "Вы нигде больше не встретите таких людей, как в Кыргызстане, и таких пейзажей. Все так и просится быть сфотографированным. У нас даже кошки и собаки фотогеничные, не говоря уже о птицах", - отметил туроператор Азамат Жумашов, получив одобрение от своих малазийских коллег, которые выразили желание посетить Кыргызстан.

В числе почетных гостей роуд-шоу находились заместитель министра туризма Малайзии Дато Йео Сун Хин, вице-президент Малайзийской ассоциации туроператоров Шейх Абдулла Авад и генеральный директор Исламского центра туризма Малайзии Низран Ноордин. Кыргызскую делегацию возглавлял директор Департамента туризма Максат Усубалиев.

В рамках роуд-шоу прошло несколько десятков успешных встреч. Организацию мероприятия поддержали Посольство Кыргызской Республики в Малайзии и проект ПРООН "Содействие торговле в Центральной Азии", финансируемый Правительством Финляндии.


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URL: https://www.vb.kg/440481
Теги:
Малайзия, туризм, Кыргызстан
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