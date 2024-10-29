416 граждан Кыргызстана имеют пенсии свыше 50 тысяч сомов

Количество пенсионеров с доходом свыше 50 тысяч сомов в Кыргызстане составляет 416 человек. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, 28 октября в Жогорку Кенеше прошел комитет по бюджету, на котором были одобрены отчеты об исполнении бюджетов Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования за 2023 год.

Председатель Социального фонда Бахтияр Алиев сообщил, что минимальный размер пенсии составляет 6900 сомов, а 416 человек получают свыше 50 тысяч сомов. Депутаты подняли вопросы о переводе пенсионных накоплений для первоначального взноса на жилье и необходимости упрощения механизма получения пенсионных накоплений.

Отчет Фонда обязательного медицинского страхования представил Азамат Муканов, депутаты обсудили вопросы подготовки медицинских кадров и поддержку молодых врачей в регионах.