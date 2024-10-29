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ГКНБ вернул в госсобственность земли рынков "Дордой" и "Орто-Сай"

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ГКНБ установил факт незаконного получения правоустанавливающих документов со стороны ОсОО "Оберон" на земельные участки, расположенные на рынках "Дордой" (6,42 га) и "Орто-Сай" (1,68 га). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в 1998 году эти участки были получены ОсОО "Оберон" на временное пользование, однако в сговоре с должностными лицами компания незаконно оформила акты о праве частной собственности.

На основании решения Административного и городского суда Бишкек, указанные рынки переданы в муниципальную собственность мэрии Бишкек, что позволило вернуть земельные участки стоимостью 3 млрд 889 млн 563 сомов, общей площадью 8,1 га.

В будущем доход от этих рынков будет поступать в бюджет города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/440483
Теги:
бюджет, рынок, Бишкек, Орто-Сайский рынок, ГКНБ, Дордой
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