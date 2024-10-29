В Бишкеке на парковке гипермаркета сбили ребенка

27 октября в милицию поступило сообщение об автонаезде на ребенка, произошедшем на парковке одного из гипермаркетов, расположенного на пересечении улиц 7-апреля и Ахунбаева в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, в указанный день примерно в 21:30 водитель автомашины марки "Хонда Фит" Н.Р., 2000 г.р., совершая маневр и пропуская пешеходов, не заметил ребенка, направляющегося в сторону проезжей части, и совершил наезд на М.А., 2022 года рождения.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД Октябрьского района и начата доследственная проверка.

В настоящее время вышеуказанная автомашина водворена на штрафстоянку, водитель освидетельствован в наркологии, а в отношении ребенка М.А. назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, что родители ребенка обратились за амбулаторной медицинской помощью.

По данному факту разбирательство продолжается.