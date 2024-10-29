Погода
$ 85.74 - 86.17
€ 91.95 - 92.95

В аэропорт "Манас" прибивает второй самолет для "Asman Airlines"

181  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в международный аэропорт "Манас" ожидается прибытие второго борта для государственной авиакомпании "Asman Airlines" - турбовинтового самолета Dash 8 400, произведенного канадской компанией DeHavilland Aircraft of Canada. Об этом нашему изданию vb.kg сообщила пресс-секретарь международного аэропорта "Манас" Алена Хоменко.

Данный самолет способен вместить до 80 пассажиров и совершать рейсы на расстояние до 2000 километров.

Руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков также сообщил на своей странице в соцсети, что до конца следующего года на внутренние рейсы прибудут еще два самолета. В дополнение, "Asman Airlines" планирует приобрести два больших самолета для международных рейсов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440487
Теги:
Кыргызстан, самолеты, Аэропорт "Манас"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  