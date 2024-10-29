В аэропорт "Манас" прибивает второй самолет для "Asman Airlines"

Сегодня в международный аэропорт "Манас" ожидается прибытие второго борта для государственной авиакомпании "Asman Airlines" - турбовинтового самолета Dash 8 400, произведенного канадской компанией DeHavilland Aircraft of Canada. Об этом нашему изданию vb.kg сообщила пресс-секретарь международного аэропорта "Манас" Алена Хоменко.

Данный самолет способен вместить до 80 пассажиров и совершать рейсы на расстояние до 2000 километров.

Руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков также сообщил на своей странице в соцсети, что до конца следующего года на внутренние рейсы прибудут еще два самолета. В дополнение, "Asman Airlines" планирует приобрести два больших самолета для международных рейсов.