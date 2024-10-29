В зданиях ОВД Бишкека планируют размещать пострадавших от семейного насилия

Накануне в МВД Кыргызской Республики проведено координационное совещание с участием представителей органов внутренних дел, работников социальных служб и учреждений государственной системы и неправительственных организаций по вопросам семейного насилия и реализации мер профилактики. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В работе совещания принимали участие представители Департамента социального развития мэрии города Бишкек, руководители кризисных центров "Шанс", "Сезим", общественного благотворительного фонда "Оазис", а также заместители начальников ГУВД г.Бишкек, ГУВД Чуйской области, Службы охраны МВД и руководители отделов Службы общественной безопасности МВД.

На встрече обсуждены вопросы организации и координации по оказанию комплексной помощи пострадавшим от семейного и иной формы насилия, обеспечения им безопасности в рамках Закона Кыргызской Республики "Об охране и защите от семейного насилия", рассмотрены механизмы взаимодействия и совместной информационной работы среди населения.

Выступающими отмечалось, что защита женщин и детей от насилия и жестокого обращения, защита от домашнего насилия является одним из приоритетов государственной социальной политики. Общество должно объединить усилия по этим вопросам, повышать уровень осведомленности, принимать превентивные меры по предотвращению домашнего насилия.

По результатам совещания предложена подготовка информационных листов с указанием контактных данных и перечней услуг организаций, оказывающих помощь пострадавшим от семейного насилия и размещения их в зданиях государственных организаций, в том числе в зданиях ОВД г.Бишкек и Чуйской области. Отмечена важность укрепления сотрудничества по профилактике семейного насилия.

Работа в данном направлении будет проводиться на постоянной основе.