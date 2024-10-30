Погода
$ 85.76 - 86.19
€ 91.95 - 92.95

В РФ вводят маркировку товаров лёгкой промышленности с марта 2025 года

256  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 марта 2025 года перечень товаров лёгкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке на территории Российской Федерации, будет расширен новыми позициями. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, отечественным экспортерам и производителям необходимо промаркировать указанные товары лёгкой промышленности.

Для получения кодов маркировки для новых товарных групп нужно обратиться к Национальному оператору маркировки и прослеживаемости товаров Кыргызской Республики ЗАО "Альфа Телеком".

Через информационную систему "Текшер" на сайте необходимо заключить договор с оператором маркировки и зарегистрировать продукцию в каталоге товаров.

Нанесение полученных кодов маркировки позволит осуществлять экспорт указанных видов продукции в Российскую Федерацию.

Дополнительную информацию о получении кодов маркировки можно найти на сайте или по телефону 0999 333 999.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440495
Теги:
Россия, Кыргызстан, товары, маркировка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  