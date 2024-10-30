В РФ вводят маркировку товаров лёгкой промышленности с марта 2025 года

С 1 марта 2025 года перечень товаров лёгкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке на территории Российской Федерации, будет расширен новыми позициями. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
По ее данным, отечественным экспортерам и производителям необходимо промаркировать указанные товары лёгкой промышленности.
Для получения кодов маркировки для новых товарных групп нужно обратиться к Национальному оператору маркировки и прослеживаемости товаров Кыргызской Республики ЗАО "Альфа Телеком".
Через информационную систему "Текшер" на сайте необходимо заключить договор с оператором маркировки и зарегистрировать продукцию в каталоге товаров.
Нанесение полученных кодов маркировки позволит осуществлять экспорт указанных видов продукции в Российскую Федерацию.
Дополнительную информацию о получении кодов маркировки можно найти на сайте или по телефону 0999 333 999.