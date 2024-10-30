Ученые предупредили о катастрофе, которая "повергнет мир в хаос"

Не менее 44 климатологов со всего мира подписали открытое письмо к лидерам стран Северной Европы, чтобы предупредить их о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC). Они призвали власти принять срочные меры, отметив, что риски ослабления циркуляции течений прежде были недооценены.

Мы, нижеподписавшиеся, являемся учеными, работающими в области исследования климата, и считаем необходимым срочно привлечь внимание Совета министров Северных стран к серьезному риску изменения циркуляции океана в Атлантике. Такое изменение циркуляции океана будет иметь разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света, - говорится в письме.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие. Эта система играет ключевую роль в формировании климатической системы Земли. Ученые заявили, что ряд исследований показали замедление течения в результате глобального потепления. По их оценкам, крах АМОС грозит всему миру погружению в хаос.

Исследования показывают, что AMOC замедляется и вскоре может достичь критической точки из-за глобального потепления, повергнув климат Земли в хаос, - утверждают они.

Согласно прогнозу климатологов, первыми последствия замедления АМОС ощутят на себе страны Северной Европы - Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия. Из-за коллапса системы в регионе ожидается экстремальное похолодание. Под ударом также может оказаться и Северо-Западная Европа, где пострадает сельскохозяйственный сектор.

Из письма следует, что замедление АМОС обернется катастрофой и для других регионов. Так, по прогнозу ученых, тропические муссонные системы сдвинутся на юг и спровоцируют крах ряда экосистем. При этом на атлантическом побережье США ожидается значительное повышение уровня моря.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов ранее заявил, что рост площади озеленения Антарктиды до пяти квадратных миль - это не катастрофа, а всего лишь небольшое изменение и очевидный природный процесс. По его словам, это слишком маленькая площадь для того, чтобы делать выводы.

Источник: news.ru