В Бишкеке отметили 101-летие Турецкой Республики

В Бишкеке состоялся торжественный прием, посвященный 101-летию провозглашения Турецкой Республики. Мероприятие открылось ярким выступлением турецких артистов, которые с первых минут погрузили гостей в атмосферу богатой турецкой культуры. В числе гостей были депутаты, чиновники, дипломаты и другие почетные лица, которые собрались, чтобы отметить эту важную дату.

После музыкальной программы состоялось видеобращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который поздравил всех присутствующих с этой важной датой. В своем обращении он подчеркнул, что 101-летие - это не просто повод для празднования достижений, но и время для размышлений о будущем. Эрдоган акцентировал внимание на значимости единства и национальной гордости, которые должны вдохновлять народ на новые свершения.

Турецкий президент также отметил, что это событие символизирует не только достижения в различных сферах, но и надежду на продолжение стабильного развития. Он выразил уверенность в том, что крепкие связи, основанные на общих ценностях и культурных традициях, будут способствовать процветанию, как Турции, так и всех ее союзников.

Далее выступил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Кыргызстане господин Ахмет Садык Доган. Он отметил, что Турция и Кыргызстан делят много общих ценностей, таких как язык, культура и традиции. Доган выразил надежду на укрепление двусторонних отношений и развитие новых проектов, которые будут способствовать еще большему сближению народов. В частности, он упомянул о работе Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА), которое реализует различные инициативы в Кыргызстане, направленные на поддержку образования, здравоохранения и инфраструктурного развития.

Посол также призвал к активному сотрудничеству в области образования, экономики и культуры, подчеркивая важность совместных усилий для достижения общих целей. Он выразил уверенность, что такие проекты создадут новые возможности для народов обеих стран и станут основой для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

На мероприятии также присутствовал заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев, который выразил надежду, что отношения между двумя странами продолжат развиваться, основанные на принципах взаимного уважения и сотрудничества. Замминистра выделил ряд совместных проектов, реализуемых в сфере инфраструктуры, образования и здравоохранения, что является свидетельством крепкой дружбы между народами.

Торжественный стол был щедро накрыт изысканными турецкими блюдами, такими как кебабы, долма, мантии и пахлава и другие.

Справка: День провозглашения Турецкой Республики отмечается 29 октября и является национальным праздником, символизирующим единство и гордость турецкого народа. Это событие стало результатом многолетних усилий по установлению независимости и национального суверенитета, а также реформ, проведенных Мустафой Кемалем Ататюрком, основоположником современного турецкого государства.