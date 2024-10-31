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Первая в КР выставка логистики "KyrgyzTransLogistic 2024" успешно открыта

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане впервые проводится международная выставка логистики, транспорта и складского оборудования "KyrgyzTransLogistic 2024".

В выставке принимают участие представители более 40 компаний из Казахстана, Кыргызстана, России, Турции. Они представляют новейшее оборудование, разработки, услуги в области логистики, складского оснащения и транспорта.

Уникальное мероприятие проводится при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства экономики и коммерции, Министерства финансов, мэрии города Бишкек, Государственной таможенной и налоговой службы, а также Ассоциации международных перевозок Кыргызской Республики.

В рамках трехдневного события запланирована деловая программа, панельные дискуссии и семинары с участием экспертов в сфере логистики .

Основные темы обсуждения: развитие новых маршрутов для отечественных перевозчиков, перспективы электронной коммерции, цифровые решения для логистики, а также вопросы по GPS- -мониторингу и контролю грузоперевозок.

Представлены также компании, занимающиеся строительством, производством композитных и строительных материалов. Так компания Биаст представила сэндвич-панели, которые можно использовать при возведении крупных ангаров, складов, спортивных сооружений.   Руководитель компании рассказал что рассматривает выставку как возможность для наработки новой клиентской базы, информирования населения о наличии такого предприятия в Кыргызстане.

Представитель турецкой компании рассказал, что они долгое время работают на различных рынках мира, и для них интересно рассказать о возможностях своей компании в Кыргызстане. Он отметил высокий уровень подготовки и работы с участниками выставки, и  считает, что  это подчеркивает что Кыргызстан готов развиваться. 

Выставка - уникальная площадка для профессионалов и предпринимателей, предоставляет возможность наладить деловые связи, обсудить новые инициативы и найти перспективы для бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/440508
Теги:
выставка, Кыргызстан
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