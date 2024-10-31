Сахзаводы "Каинды-Кант" и "Кошой" переработали свыше 245 тысяч тонн свеклы

В Кыргызстане продолжаются уборка, приемка и переработка сахарной свеклы урожая 2024 года. В текущем году посевы сахарной свеклы составили 15 тысяч гектаров. Фермеры планируют собрать рекордный по объемам урожай – около 900 тысяч тонн сладкого корнеплода. Прогнозируется, что в этом сезоне будет произведено 120 тысяч тонн сахара из отечественного сырья. Такой объем производства обеспечит годовую потребность страны в сахаре на 100%.

Переработкой сахарной свеклы и производством свекловичного сахара в Кыргызстане занимаются два крупных предприятия - ОАО "Каинды-Кант" и ОАО "Кошой" с производственной мощностью 3,8 тысяч тонн сырья в сутки и 3 тыс. тонн в сутки соответственно. Урожай принимается на восьми свеклоприемных пунктах, расположенных в Чуйской и Таласской областях. Транспортировка осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. По состоянию на 29 октября принято 540,1 тысяч тонн сахарной свеклы. Количество рейсов с полей на свеклоприемные пункты составило более 32,9 тысяч.

С начала сезона предприятия переработали 245,1 тысяч тонн корнеплодов сахарной свеклы, произведено 32,5 тысяч тонн сахара. Еще около 253 тысячи тонн свеклы на данный момент находится на кагатных полях свеклоприемных пунктов.

Производство свекловичного сахара на заводах продлится до февраля 2025 года. В сезон переработки "Каинды-Кант" и "Кошой" работают безостановочно. Бесперебойную работу предприятий обеспечивают более 1500 человек.

Договоры с сахарными заводами заключили 3 685 фермеров, а всего в сахарной отрасли задействованы порядка 100 тыс. кыргызстанцев. Сельскохозяйственная культура выращивается преимущественно в Чуйской, а также в Таласской и Иссык-Кульской областях. Сахарные заводы реализуют свекловодам семена от ведущих селекционных компаний KWS (Германия) и Florimond Desprez (Франция).

Заводы-производители покупают у свекловодов 30% выращенного урожая по гарантированной цене, 70% оплаты за сахарную свеклу фермеры получают в виде готового продукта.