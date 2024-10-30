В поиске пропавших жителей Жумгальского района задействованы 104 человека

Сегодня, 30 октября, рано утром, по поручению министра чрезвычайных ситуаций генерал-майора Бообека Ажикеева на поисково-спасательные работы вышли 104 человека с 9 дронами под руководством начальника Управления МЧС по Нарынской области Эрнеста Дыйканбаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, для усиления поисковых мероприятий ведомство направило 58 спасателей и 6 дронов, в частности сотрудников Центра управления в кризисных ситуациях, а также спасателей Управления по Нарынской области и районных отделов.

Кроме того, участвуют 20 сотрудников МВД с тремя дронами и 26 человек из числа местных жителей. Все они разделились на 20 групп.

Напомним, что 16 октября 2024 года в селе Орнок Жумгальского района Нарынской области отец с сыном отправились на пастбище для выпаса скота и с тех пор не возвращались. Об этом поступила информация в МЧС 19 октября. Будет предоставлена дополнительная информация.