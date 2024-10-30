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Кыргызстан показал лучшие показатели времени прохождения КПП среди стран ЦА

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В 2023 году Кыргызстан показал лучшие показатели времени прохождения контрольно-пропускных пунктов (КПП) среди стран Центральной Азии. Об этом 29 октября на международной выставке логистики сказала председатель Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии Кислякова Лариса.

По её данным, среднее время ожидания для грузов скоропортящихся продуктов (СПС) на кыргызских КПП составило всего 10 минут, что значительно ниже, чем в соседних странах. Для нескоропортящихся грузов (не СПС) время ожидания на кыргызских КПП составило 20 минут.

"Для сравнения, в Казахстане время ожидания на КПП для СПС составило 1 час 50 минут, а для не СПС - 2 суток и 8 часов. В Таджикистане ожидание на КПП для СПС занимало 57 минут, а для не СПС - 1 час 27 минут. В Узбекистане грузовики с СПС ожидали около 1 часа и 10 минут, а для не СПС - 2 часа и 11 минут", - рассказала она.

Источник: tazabek.kg


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URL: https://www.vb.kg/440518
Теги:
граница, Кыргызстан, таможня
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