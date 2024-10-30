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Житель Бишкека убил падчерицу, затем пытался совершить самоубийство

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30 октября в милицию обратилась гражданка М.Б., 1981 года рождения, с заявлением о похищении её мужем Е.Б., 1972 года рождения, дочери Д.П., 2007 года рождения, на автомобиле марки BMW X5. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По её данным, в ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого Е.Б. на территории Иссык-Кульской области, где он передвигался на автомобиле другой марки. Подозреваемый был задержан при попытке покончить с собой.

Также установлено, что им было совершено убийство несовершеннолетней падчерицы Д.П., 2007 года рождения, тело которой было обнаружено на территории Чуйской области.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 165 (Похищение человека) и 122 (Убийство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/440527
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, похищение, убийство, Бишкек
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