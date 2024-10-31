Министр МЧС: Важно, чтобы ожидания и реальность от нашей работы совпадали

Как говорится, при всем желании у министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообека Ажикеева никак не получалось дать интервью информационному агентству "Вечерний Бишкек". Генерал-майора чаще можно встретить в регионах, чем в кабинете. Природа и человеческий фактор не дают команде МЧС покоя и скидку на усталость. Все же нам удалось встретиться с одним из самых мобильных министров Кыргызстана Бообеком Эргешевичем Ажикеевым.

Вы явно - не кабинетный министр. Судя по всему, большую часть времени за четыре года вашего пребывания на министерском посту вы провели в командировках.

- А как иначе? Любой руководитель, на мой взгляд, должен знать дело изнутри. Во время своих рабочих поездок я вижу, как работают наши службы, какие возникают проблем при ликвидации последствий ЧС. Беседую с личным составом, разговариваю с населением, чтобы узнать, что мы сделали хорошо, а чего оказалось недостаточно. Очень важно, чтобы ожидания людей и реальность от нашей работы совпадали.

Как вы оцениваете готовность своих подразделений к реагированию на ЧС?

- Такие слова, как "предупреждение, спасение, помощь", наверное, можно назвать нашим девизом, который не теряет актуальности в любое время суток. Поэтому наши подразделения готовы к реагированию на различные ЧС в любую минуту. И чем быстрее приедем, чем быстрее и профессиональнее будем действовать при тушении пожаров, ДТП, работать под водой, в горах, шахтах, под завалами обрушившегося здания, в дыму, тем больше будет спасенных жизней и меньше ущерб от таких ситуаций.

В работе сотрудников МЧС, я бы сказал, есть своя, особая специфика, когда профессия становится важнее личных планов. Можно наметить планы на вечер, но им не суждено сбыться, потому что приходится ехать в командировку, мчатся на очередной вызов, от которого не знаешь, чего ждать. Поэтому для сотрудников нашего министерства рабочий день не нормированный. Это касается и меня. Всё зависит от обстановки на территории республики.

Бообек Эргешевич, для МЧС этот год был объективно тяжелым, судя по количеству разных ЧС. С какими вызовами и проблемами столкнулись спасатели в этом году?

- Для МЧС никогда не было ни одного простого года. Как показывает статистика, в Кыргызстане, да и в мире вообще, с каждым годом увеличивается количество чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. В целом, за этот период на территории республики зарегистрировано 3206 различных несчастных случаев, из них 129 чрезвычайных ситуаций и 3077 происшествий, в результате которых погибло 309 человек. Общая сумма материального ущерба составила 1 миллиард 867 миллионов 887 тысяч 700 сомов.

Особенно большое количество ЧС выпадает на долю селей и паводков. Разумеется, возрастает и сумма ущерба от их последствий. С начала года в стране произошло более 330 селевых потоков, в результате которых погибло 22 человека. В зону ЧС от селевых потоков попадают не только жилые дома, но и участки автодорог, мосты, каналы, сельхозугодия, коммуникации водо-электроснабжения и связи и т.д. Селевыми потоками были затоплены 3752 двора, 5354 жилых дома, 84 социальных объекта, 590 гектаров пашни, повреждено 411 километров дорог, 103 моста, 135 автомобилей, смыто более 270 животных, эвакуированы 753 семьи, 2465 человек. Сумма материального ущерба составила 1млрд 255 млн 27 тысяч сомов.

Согласно актам комиссии гражданской защиты, 138 жилых домов нуждаются в капитальном ремонте, более 100 признаны непригодными для проживания. Не могу не сказать, что, к сожалению, при проведении аварийно-восстановительных работ в зоне ЧС местные органы власти на своем уровне часто не могут организовать работу сил и средств гражданской защиты. Кроме того, во многих регионах не проводится элементарной очистки арыков и каналов, что в последующем приводит к затоплению жилых зон. Почему-то многие считают, что предотвращение бедствий - это задача только государства, отнюдь, каждый гражданин тоже должен нести ответственность за свою безопасность и окружающую среду, не говоря о местных органах власти.

Какие регионы столкнулись с самыми серьёзными ситуациями в этом году, какие силы и ресурсы МЧС были задействованы для ликвидации стихийных бедствий?

- Как я уже сказал, летом из-за резких изменений погоды, обильных дождей в республике за два часа выпало свыше месячной нормы осадков. В результате чего сошли селевые потоки, от которых пострадали жители Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС были задействованы вертолёт, более 200 единиц инженерной техники, 3117 спасателей, 97 мотопомп. От служб гражданской защиты и органов местного самоуправления – 763 единицы техники, 5639 сотрудников, 48 мотопомп. В районах до сих пор продолжаются ликвидационные работы.

А в октябре в горах Чаткальского района Джалал-Абадской области под лавиной были найдены нашими спасателями тела шестерых человек. Туда был направлен вертолёт со спасательной группой. На протяжении двух дней спасатели вели поиски. Работать пришлось в тяжелейших, опасных для самих спасателей условиях – суровый климат, труднодоступная местность. Но выдержали, справились.

Бытует мнение, что народ в МЧС - это особая порода людей, которые постоянно работают в экстремальных и экстренных случаях, когда нужно быстро принимать решения и грамотно действовать. По каким критериям вы подбираете людей?

- МЧС всегда отличалось командным духом. Взаимовыручка, командный дух, особенно в работе спасателей и пожарных, имеют очень важное значение. Да и выбирают эти профессии действительно люди особого склада - ответственные, смелые и решительные, с твердым характером, крепкой силой воли, четкой координацией движений, быстрой реакцией, умеющие работать в команде. Вообще для работы в подразделениях нашей службы требуются физическая выносливость, психологическая стойкость наряду с профессиональными знаниями, умениями и навыками. Поэтому кандидаты на должности спасателя, пожарного, в структурные подразделения МЧС проходят комплексный медицинский отбор для определения их годности по состоянию здоровья к службе.

В том числе и психологический отбор?

- Безусловно. Профессия спасателя сопряжена с различными стрессогенными факторами. Неопределенность складывающейся обстановки, постоянное ожидание опасности, необходимость непрерывного логического и психологического анализа быстро меняющихся ситуаций при выполнении задания оказывают сильное и неоднозначное влияние на психику людей. В придачу они часто сталкиваются с человеческими страданиями, горем. В таких ситуациях важным качеством является стрессоустойчивость специалиста. Поэтому в системе нашего министерства работают профессиональные психологи, которые проводят занятия, консультации, направленные на повышение стрессоустойчивости сотрудников. Что позволяет им более эффективно выполнять профессиональные задачи и сохранять своё психическое здоровье.

Наши психологи также участвуют в спасательных операциях, оказывают экстренную психологическую помощь, людям, оказавшимся в нелегкой жизненной ситуации, родным и близким погибших при чрезвычайных ситуациях.

Помимо пожарных и спасателей, в МЧС работают специалисты различных профилей, в частности, инженеры-строители: специалисты по анализу рисков, проектированию аварийных систем и оценке ущерба, медики, оказывающие медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Кинологи с обученными собаками спасают людей под завалами. Водолазы работают в особо сложных условиях - под водой или на высоте, например, при спасательных операциях в горах или при наводнениях.

И все они - спасатели, пожарные, кинологи, психологи, медики, химики, пиротехники, водолазы, вертолетчики – хорошо подготовлены и работают в зоне ЧС как единая команда, вместе проходят, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Это люди, которых сплотили внутренняя убежденность приходить на помощь, самоотверженность и преданность своему делу. Они несут боевое дежурство и днем и ночью.

И должны быть готовы ко всему…

- Вы абсолютно правы. А для этого личный состав министерства постоянно совершенствует свой профессионализм и навыки. Мы уделяем особое внимание подготовке и тренировке специалистов, особенно пожарных и спасателей, которые должны действительно быть готовы к любому повороту событий. Периодически проводятся пожарно-тактические учения на различных объектах, во время которых пожарные и спасатели отрабатывают свои действия до автоматизма. Буквально на днях в больнице скорой медицинской помощи прошли пожарно-тактические учения. По сценарию был зарегистрирован пожар на третьем этаже здания, откуда пришлось эвакуировать 50 человек. Задействовано было три пожарных расчета, один автоштат и 30 спасателей. От быстрых и грамотных действий руководителей тушения пожара и ликвидации ЧС, от точной оценки обстановки, прогнозирования развития пожара или происшествия зависят правильный выбор решающего направления, своевременное введение в действие достаточного количества сил и средств.

Что, на ваш взгляд, главное в обеспечении безопасности населения?

- Безопасность населения, как я уже сказал, это - совместная работа по предупреждению ЧС, например, тех же пожаров. В основном они происходит в местах, где не были выполнены требования пожарной безопасности. Я хочу подчеркнуть, что основной причиной пожаров остается человеческий фактор, поэтому в первую очередь самим гражданам необходимо проявлять ответственность и соблюдать правила пожарной безопасности. Они элементарны, но жизненно необходимы. Конечно, разъяснительная работа и превентивные мероприятия, проводимые, в том числе региональными властями, могут способствовать предупреждению пожаров. Но без сознательности самих граждан такая работа будет малоэффективной.

Выполнение требований пожарной безопасности и комплекса превентивных мероприятий по очищению и укреплению русел рек, селеотводных и внутрихозяйственных каналов, арыков, по качественному обслуживанию защитных дамб, отселению людей из потенциально опасных зон и других - задача и ответственность муниципальных властей. Но, несмотря на проведенные учения, тренировки и обучение по гражданской защите, на практике отдельные руководители местных органов власти далеко не всегда и везде предпринимают меры по предотвращению бедствий и слабо организуют работы и управление при ликвидации ЧС на подведомственной им территории. Что влияет и на масштабы ЧС, и на ход проведения ликвидационных работ.

Для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям и обеспечения безопасности населения наше министерство продолжает обучать и проводить учения, тренировки по гражданской защите, согласно утвержденным планам.

Если говорить в целом об оснащении МЧС, как вы оцениваете техническую оснащенность пожарных, спасателей?

- Если говорить о техническом потенциале, то в последние годы МЧС действительно значительно усилило свой технический потенциал. Однако, чтобы идти в ногу со временем, нам необходимо приобрести ещё новую, современную спецтехнику и оборудование для оперативного выполнения задач, стоящих перед министерством, а также спецодежду для пожарных, спасателей и водолазов, спасательные снаряжения, необходимые для работы сотрудников МЧС.

Значительную помощь оказал нам Китай. В феврале прошлого года правительство Китая передало министерству специализированную пожарную технику – сто пожарных машин, часть из них была отправлена в регионы. Это результат плодотворного сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Благодаря чему мы смогли заменить устаревшую технику современными пожарными машинами, инженерным оборудованием и инструментами, необходимыми для спасательных работ. Что значительно облегчило работу наших спасателей и пожарных. Расцениваю это как знак высокого уровня кыргызско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства.

Кроме того, Кыргызстан первым из стран Центральной Азии получил от Китая два комплекта мобильного госпиталя МГС-40. Он включает 38 специальных медицинских автомобилей, комплектующее оборудование, предназначенное для оказания качественной медицинской помощи пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций и в катастрофах.

Известно также, что ваш заместитель недавно вернулся с хорошими вестями из деловой поездки в Китай. Какие совместные проекты осуществляются с международными структурами?

- В условиях меняющегося климата и растущих рисков природных катастроф, таких, как наводнения и оползни, особенно важно расширять международное сотрудничество и обмен передовыми научными достижениями. Участие делегации МЧС Кыргызской Республики в 3-й Азиатской международной неделе воды и в сопутствующих мероприятиях, которые прошли в КНР, внесло значительный вклад в укрепление взаимодействия с международными партнерами. А также в продвижение интересов страны на международной арене в области водной безопасности и устойчивого управления водными ресурсами, которое позволило установить новые контакты и обменяться опытом с ведущими экспертами и организациями. А это, безусловно, будет способствовать укреплению позиций Кыргызской Республики в вопросах обеспечения водной безопасности и адаптации к изменению климата.

В целом, наше министерство тесно сотрудничает с чрезвычайными службами соседних стран ЦА в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. Успешно взаимодействуем с КНР, Турцией, Российской Федерацией, Азербайджанской Республикой, Японией, Республикой Корея, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Республикой Беларусь, Швейцарией, Монголией, Францией, США и другими странами.

С международными финансовыми институтами и партнёрами по развитию - ПРООН, НОКП КР, ЮНИСЕФ, ВПП ООН, АБР, Всемирным банком, МОМ, GIZ, KOICA, JICA, Европейским союзом, ФАО, Международным Комитетом Красного Креста и другими организациями реализуем проекты по снижению риска бедствий и адаптации к изменению климата.

Вы, как министр, отвечаете за тот участок работы, от которой напрямую зависят наши жизни. И природные катаклизмы, и техногенные катастрофы, и человеческая беспечность – все это действительно угроза и стране, и людям. Груз ответственности невероятный и день и ночь. Что вам помогает немного ослабить его?

- Наверное, осознание того, что ты выполняешь чрезвычайно важную работу, что день прошел не зря, моим сотрудникам удалось решить сложную ситуацию. Домашние относятся с пониманием, ждут, стараются порадовать хорошими новостями.