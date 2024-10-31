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В Кыргызстан прибыл председатель Мажилиса парламента Казахстана

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Сегодня, 31 октября, председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, в международном аэропорту "Манас" почетного гостя встретили заместитель торага Нурбек Сыдыгалиев и руководитель депутатской группы дружбы по сотрудничеству с Казахстаном Кундузбек Сулайманов.

Напомним, что в рамках официального визита будет проведен ряд встреч на высшем уровне, в том числе торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и председатель Мажилиса Ерлан Кошанов проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Кроме того, стороны примут участие в заседании Межпарламентского Совета по сотрудничеству между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Парламентом Республики Казахстан.


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URL: https://www.vb.kg/440545
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