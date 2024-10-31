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Генпрокурор КР обсудил защиту прав предпринимателей с российскими коллегами

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30 октября в рамках рабочего визита генерального прокурора Кыргызской Республики Максата Асаналиева в Москву состоялись двусторонние встречи с ключевыми представителями правоохранительных органов Российской Федерации: генеральным прокурором Игорем Красновым и председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

На встрече с Игорем Красновым обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и обмена опытом в различных правовых сферах. Особое внимание было уделено реализации Плана взаимодействия прокуратур двух стран на 2024-2025 годы. Асаналиев отметил, что мероприятия в рамках этого плана выполняются своевременно, что свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между ведомствами.

Стороны также обсудили взаимодействие в международных организациях, таких как Координационный совет генеральных прокуроров СНГ и заседания генеральных прокуроров стран ШОС. Обе стороны подтвердили готовность продолжать участие в совместных мероприятиях, направленных на укрепление правопорядка и обмен опытом. В частности, речь шла о предстоящем мероприятии в Кыргызстане, где российские коллеги смогут поделиться опытом по защите прав предпринимателей и улучшению инвестиционного климата. Важным итогом встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании в сфере военных прокуратур, что открывает новые возможности для сотрудничества.

В ходе встречи с Александром Бастрыкиным стороны обсудили вопросы борьбы с трансграничной преступностью и коррупцией. Важным итогом стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики и Следственным комитетом России, что создаст платформу для обмена опытом и совместных мероприятий по улучшению правоприменительной практики.

Также обсуждались вопросы расширения сотрудничества в рамках международных следственных поручений и оказания взаимной правовой помощи в расследованиях уголовных дел. Обе стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия для повышения эффективности борьбы с преступностью.

Асаналиев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул важность продолжения продуктивного сотрудничества на благо обеих стран и их граждан.


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URL: https://www.vb.kg/440546
Теги:
Генеральная прокуратура, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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