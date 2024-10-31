Капсулы для отдыха водителей открылись в новом автовокзале Бишкека

В городе Бишкек мэр Айбек Джунушалиев совместно с городскими службами проверил ход работ на территории автовокзалов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, сначала осмотрели территорию МП "Бишкеский автовокзал", которое работает в штатном режиме и обслуживает международные, междугородние, областные и пригородные маршруты.

Так, маршруты в Нарынскую и Иссык-Кульскую области, отправляются с нового автовокзала МП "Бишкекский автовокзал" по адресу: Алма-Атинская, 1/1.

Там появились современные капсулы для отдыха водителей и туристов (впервые в Кыргызстане) в зале ожидания, имеется общественный туалет, душевая, а также на территории автовокзала установлены точки быстрого питания.

Кроме того, организована перевозка пассажиров на электромобилях, тарифы которых значительно ниже других компаний, предоставляющих услуги такси.

Акиму Свердловского района поручено взять под особый и ежедневный контроль работу указанного автовокзала.

Также Джунушалиев поручил очистить участки от незаконных точек продажи угля и других самовольно установленных объектов.

Отметим, что муниципальные автобусные маршруты №13 и №34, а также микроавтобусы №123 и №128 курсируют до нового автовокзала МП "Бишкекский автовокзал".

Далее посетили временно функционирующий западный автовокзал, расположенный рядом с будущим ипподромом "Ак-Кула", где отправляются маршруты в Ош – Баткен – Джалал-Абад – Талас.

Здесь также создают условия для полноценный работы временного автовокзала до завершения строительства нового, который будет расположен рядом с многофункциональным рыночным комплексом на западной стороне улицы Ю. Фучика. Проведено освещение, передислоцированы торговые точки со старого западного автовокзала, установлено помещение для диспетчерской и кассы.

Глава столицы поручил МП "Бишкекводоканал" в оперативном порядке провести водопроводные сети.

С территории старого западного автовокзала будут передислоцированы также навесы и другие легкие конструкции для временного размещения.

Также до нового ипподрома "Ак-Кула" курсируют автобусные маршруты №13 и №40, а также микроавтобусный маршрут №258.