В Оше заработал круглосуточный отдел "Унаа"

В городе Ош состоялся официальный запуск круглосуточного отдела Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабинете министров КР на базе Ошского регионального отдела госагентства.

Это событие призвано значительно улучшить качество обслуживания граждан, предоставляя возможность получить государственные услуги по регистрации транспортных средств в любое удобное время.

В церемонии официального запуска круглосуточного отдела приняли участие первый заместитель полномочного представителя президента КР в Ошской области Курбанбек Айтибаев, директор госагентства Улан Карыпбеков, автовладельцы и представители общественности.

По словам Улана Карыпбекова, открытие круглосуточного отдела – это еще один шаг к модернизации государственных услуг и повышению уровня комфорта для граждан.

"В нем реализована концепция "24/7", позволяющая получать необходимые услуги в любое время суток. Отсутствие ограничений по времени позволит жителям и гостям города оперативно решать все вопросы, связанные с регистрацией транспортных средств и получением водительских удостоверений, что особенно актуально для работающих граждан. Открытие второго круглосуточного отдела обусловлено стремлением удовлетворить современные потребности и запросы граждан, а также реализовать инициативу президента Садыра Жапарова по обеспечению качественными государственными услугами население. Также учтены предложения депутатов Жогорку Кенеша", - сказал он.

В круглосуточном режиме доступен полный спектр госуслуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств. Отдел обеспечен государственными номерными знаками других регионов, что позволяет получить услуги не только жителям региона, но и гостям города Ош.

Для удобства граждан в круглосуточном режиме работают кассы, установлены платежные терминалы. Оплатить услуги можно также через мобильные приложения или с помощью QR-кода, который формируется при оформлении заявления.

Круглосуточный отдел расположен по адресу г. Ош улица Навои б/н.

Источник: Кабар