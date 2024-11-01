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130 женщин в Судане совершили суицид, чтобы избежать изнасилований

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Более 130 женщин в Судане покончили с собой, чтобы избежать изнасилований со стороны вооруженных ополченцев Сил быстрого реагирования (СБР), сообщил нигерийский телеканал News Central.

Директор суданской НКО по защите прав женщин SIHA Хала Аль-Кариб подтвердила эти данные, отметив, что реальное число жертв, вероятно, еще выше.

"Наше тело стало оружием войны. Это правда, что женщины в Центральном Судане кончают жизнь самоубийством, не выдержав боли от групповых изнасилований и пыток со стороны вооруженных формирований. Только представьте себе тот уровень травмы, через который они сейчас проходят", - сказала Аль-Кариб.

О сексуализированном насилии в Судане также сообщает Миссия ООН, называя его масштабы "ошеломляющими".

В качестве примеров ООН называет групповые изнасилования, сексуальное рабство и принудительные браки.

Пострадавшие - девочки от восьми лет и женщины до 75 лет.

Правозащитники возлагают ответственность за большинство подобных преступлений на бойцов Сил быстрого реагирования Судана. В 2023 году между ними и Вооруженными силами Судана начался вооруженный конфликт, в результате которого беженцами стали 14 миллионов человек.

Напомним, в 2023 году в Судане начался вооруженный конфликт между Суданскими вооруженными силами (СВС) и СБР. По данным ООН, война привела к гуманитарной катастрофе, массовым убийствам мирных жителей и волне изнасилований.

Глава расследовательской комиссии организации Мохамед Чанде Отман отмечает, что "безопасных мест в стране не осталось".

Источник: ASIA-Plus


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URL: https://www.vb.kg/440554
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