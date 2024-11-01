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В Бишкеке пройдет выставка "Тигр задрал двух коров на джайлоо"

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С 1 ноября по 5 декабря в Бишкеке пройдет выставка "Тигр задрал двух коров на джайлоо", открывающая Трибьют (Tribute), посвящённый творческому наследию Клары Юсупжановой - известного кыргызского режиссёра и актрисы.

Мероприятия в рамках Трибьюта включают ретроспективу её фильмов в Доме кино (13–14 ноября) и международный форум женщин-кинорежиссёров (27–29 ноября), которые дадут возможность прикоснуться к её богатому наследию, оставившему заметный след в культуре Кыргызстана и Центральной Азии.

В рамках выставки будут показаны фильмы Юсупжановой, редкие фотографии и архивные материалы, а также работы современных художников, вдохновлённых её эстетикой и режиссёрским стилем. Среди представленных авторов - Белек Кошоев, Кубанычбек Ибраимов, Бахрамжон Темиров и Молдоке Асейин уулу, чьи произведения создают мост между прошлым и настоящим.

Открытие выставки состоится 1 ноября в 15:00 в Кыргызском Национальном музее имени Гапара Айтиева (ул. Абдрахманова, 196). Выставка станет местом встречи для всех, кто интересуется кыргызским кино и хочет погрузиться в наследие Клары Юсупжановой.

Локации и программа:

• Кыргызский Национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева (г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 196).

• Дом кино имени Чингиза Айтматова (г. Бишкек, ул. Логвиненко, 13) - ретроспектива фильмов с 13 по 15 ноября.

Справка: Клара Юсупжанова, родившаяся в 1940 году, посвятила свою жизнь кино. Образование она получила в Ташкентском театрально-художественном институте, затем работала на киностудии "Кыргызфильм", где создавала документальные фильмы и снималась в художественных картинах, таких как "Зной" (1963), "Первый учитель" (1965) и "Дар" (1974). Среди её режиссёрских работ выделяются документальные фильмы "Здравствуй, джайлоо" (1977) и "Тигр задрал двух коров на джайлоо" (1986), в которых она развила уникальный стиль авторской поэтической кинодокументалистики.


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URL: https://www.vb.kg/440555
Теги:
выставка, искусство, кино, Бишкек
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