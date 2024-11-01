В Бишкеке проверили рынки на предмет детского труда - выявлено 5 случаев

В Бишкеке на территории Ортосайского рынка и торгово-рыночных комплексах проведен очередной рейд по выявлению случаев использования детского труда. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в ходе рейдового мероприятия выявлены 5 несовершеннолетних детей, которые помогали родителям торговать и при беседе родители эту деятельность расценили как трудовое воспитание.

В ходе проведения информационно-разъяснительной работы с родителями и детьми даны разъяснения, что дети не должны пропускать занятия в школе, они должны сначала учиться, а потом, если время позволяет, подрабатывать.

"Следует отметить, что органы внутренних дел при выявлении работающих детей сразу направляют информацию в две инстанции: службу по контролю и надзору трудового законодательства при МТСОиМ КР, для принятия и привлечения к административной ответственности работодателей или родителей, а также в социальные органы направляется информация для дальнейшего отслеживания и оказания помощи данной семье. В исключительных случаях субъекты профилактики могут поставить вопрос о лишении родительских прав за ненадлежащее воспитание детей", - говорится в сообщении мэрии.