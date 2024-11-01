Деятели культуры и искусства КР отмечают свой профессиональный праздник

Ежегодно 2 ноября с 1995 года в нашей стране отмечают День работника культуры - профессиональный праздник всех представителей творческих специальностей, а также всех сотрудников театров, музеев, галерей, библиотек и других учреждений культуры, от вклада которых зависит, в том числе и материально-техническое состояние храмов культуры.

Без преувеличения можно сказать, что это - один из самых главных праздников в стране, поскольку культура соединила в себе за многовековую историю уникальные традиции и достижения народа и несет мощный созидательный и гуманистический заряд, являющийся одним из факторов развития общества. В преддверии праздника Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменения в Закон "О музеях и музейном фонде Кыргызской Республики". Закон принят в целях развития культуры народа Кыргызстана, сохранения обычаев и традиций, не ущемляющих права и свободы человека. Он предусматривает создание генеалогических музеев. Они станут новыми очагами культуры, в которых сконцентрируются историческая память и духовная энергия народа.

Но важно своевременно проводить работы и по обновлению уже существующих музеев, находить новые формы организации мероприятий, создавать более комфортные условия для ознакомления с экспозициями, тем самым привлекая большее количество посетителей. Что делается для этого в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева? На этот и другие вопросы накануне праздника ответил в интервью vb.kg заместитель директора музея Кубат Каработоев.

- По профессии я не отношусь к деятелям культуры. Хотя по натуре я – творческая личность. За несколько лет работы музей стал для меня, без преувеличения, родным. Именно здесь я действительно прикоснулся к вечному, так как тут хранятся и собраны уникальные экспонаты и национальное наследие, на котором воспитывается нынешнее поколение и будут воспитываться будущие. Мои дети вместе с друзьями тоже стали чаще посещать наши выставки, чему я очень рад. Я сам даже начал писать картины и неважно, насколько они профессиональны. Главное, я работаю над ними с воодушевлением, с удовольствием. Но это, можно сказать, мое откровение о проникновении культуры в мою душу.

Что же касается основной моей деятельности, то с самого начала обозначил главную для себя задачу – улучшить техническое оснащение музея. В противном случае все другие цели и задачи утрачивают смысл, если мы не сможем сберечь вверенные нам ценности.

Была разработана концепция развития музейной деятельности, определены приоритетные направления работы, среди которых внедрение современных технологий и практик во все направления музейной деятельности, повышение привлекательности и комфортности для посетителей, выработка профессиональных стандартов и критериев эффективности музейной деятельности, укрепление материально-технической и совершенствование нормативно-правовой баз и другие.

Но на все это требуются средства и немалые. О культуре и искусстве всегда говорим в возвышенных тонах, но продолжаем держать их, как говорится, в черном теле. Даже в Русском музее в Санкт-Петербурге, как с горечью призналась смотрительница одного из его залов, не хватает денег на сохранность мировых шедевров. Вряд ли у нас другая ситуация. Или я не права?

- Пятьсот тысяч сомов в свое время нам помог получить бывший депутат парламента Садык Шер-Нияз. Первым делом мы сделали ремонт крыши, отопления, санузлов. Не только обогрели, но и осветили выставочные залы, заменили некоторые окна, очистили склады, провели шлифовку фасада и сделали его подсветку, обновили и построили кассу и гардероб, капитально почистили главную люстру. И впереди еще много планов.

Думается, кыргызстанцам было бы интересно узнать о них.

- В настоящее время в музее благодаря партнёрам из Республики Корея внедряются цифровые технологии. Хотим восстановить в музейных залах естественное освещение, как было раньше, и как это можно наблюдать в музее искусств им.Кастеева в Алматы. Это хорошо не только с точки зрения дизайна и эстетики, но и потому, что таким образом можно экономить электроэнергию. В планах также наладить климат-контроль, чтобы везде была одинаковой температура воздуха, сделать наливной пол, наш нынешний паркет держится на шурупах. Еще есть задумка установить в каждом зале радиорубку, чтобы там звучала оригинальная музыка в зависимости от тематики выставленной экспозиции – от классики и современных композиций до кыргызской народной музыки, и чтобы тихо и вежливо напоминать посетителям, что время работы музея истекает, например, через пятнадцать минут. В холле музея на первом этаже хотелось бы сделать wi-fi зону, не сдавать в аренду свободные помещения, а создать там оживлённое коворкинг-пространство, с экранами и планшетами для поклонников изобразительного искусства.

В текущем году зданию музея исполняется пятьдесят лет. Оно было построено в 1974 году по проекту именитых архитекторов Ш. Жекшенбаева, В.Назарова, Д. Ырыскулова. В настоящее время инфраструктура и оборудование уже устарели и требуют капитального ремонта и обновления. Считаю, что можно провести марафон, чтобы привлечь внимание к нуждам музея лиц, принимающих решения, и общества в целом. Были инициативы и ко мне поступали предложения от частных предпринимателей - посадить на музейной фасадной площади тянь-шаньские ели и другие зеленые насаждения. И это не какие-то сверхъестественные невыполнимые планы, это всё реально можно сделать.

Кстати

По данным Национального статистического комитета, музеи Кыргызстана в 2023 году посетили 952 тысячи человек, что на 17 процентов больше по сравнению с 2022 годом. Наибольшее число посетителей привлекли музеи Оша (34% от общего количества), Бишкека (28%) и Таласской области (11%).

Музеи Кыргызстана представлены историческими, этнографическими, историко-этнографическими, историко-архитектурными, историко-краеведческими заповедниками, мемориальными, художественными и литературными музеями.

В 2023 году на территории КР насчитывалось 69 музеев. Посетителям предложено около 335 тысяч выставочных экспонатов. Наибольшим числом экспонатов располагают музеи Бишкека (184 тысячи), Иссык-Кульской области (38 тысяч) и Оша (33 тысячи).

Сотрудниками музеев в 2023 году проведено более 23 миллионов экскурсий и подготовлено более 809 тысяч лекций, касающихся исторического и культурного наследия страны.