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Эрулан Кокулов: Казино не приносят в бюджет обещанных выплат

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На парламентском заседании депутаты приняли проект Закона "О внесении изменения в Закон КР "Об игорной деятельности в КР" в первом чтении. Информацию о данном документе представила заместитель министра экономики и коммерции Гюльшат Асылбаева.

Напомним, в справке-обосновании говорится о том, что данный законопроект разработан в целях привлечения инвестиций в страну, создания новых рабочих мест, а также увеличения налоговых поступлений в республиканский бюджет.

По информации Кабинета министров, в настоящее время наблюдается положительная динамика развития игорной деятельности в стране. Этому свидетельствуют следующие данные: выданы 3 лицензии на осуществление деятельности казино, и 4 лицензии - букмекерской конторы . В совокупности за получение лицензии на казино субъектами игорной деятельности выплачено 210 млн. сомов, а за получение лицензии на букмекерскую контору 42 млн. сомов.

Также кабмин отчитывается, что наблюдается прогресс в поступлении налоговых отчислений от субъектов игорной деятельности. Так, если в 2023 году они составляли 118,5 млн. сомов, то по итогам 9 месяцев текущего года цифра достигла 208,7 млн. сомов.

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение налоговых поступлений в республиканский бюджет от игорного бизнеса является подтверждением имеющейся заинтересованности со стороны бизнес-структур в развитии игорной индустрии в стране. В связи с чем, возникает потребность в предоставлении более благоприятных условий для развития субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в этой сфере.

Однако, депутат ЖК Эрулан Кокулов в разговоре с корреспондентом vb.kg выразил сомнение по поводу обещанных выплат в бюджет, и что игорная деятельность в нашей стране - это нужная норма, которая будет двигать нас вперед и развивать.

По его словам, кроме казино люди в республике повязли и в других игорных развлечениях посредством телефонов.

"Ко мне приходят очень много людей с жалобами на своих родственников и супругов, которые подпольно проигрывают приличные суммы. Также есть факты суицида на этой почве и тюремных заключений. Поэтому я убежден, что наличие игорных зон в КР пока не повлияло на нашу экономику и привлечение туристов", - сказал народный избранник.

На вопрос о том, что у многих кыргызстанцев, которым данный Закон запрещает посещать казино, есть двойное гражданство и как это регулируется законодательной властью, депутат ответил, что поскольку он проголосовал "против", то в подобные нюансы не вникал.

Между тем парламентарий отметил и положительный момент, имея в виду запрет входа в подобные заведения для кыргызстанцев.

"Примененные нормативы работают, так как я неоднократно посещал казино с целью проверки и ни разу в них не видел наших соотечественников", - добавил он.

Автор: София Березовская


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URL: https://www.vb.kg/440572
Теги:
казино, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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