Кыргызпатент и авторы бренда фестиваля "Karakol Music" провели презентацию

Кыргызпатент провел презентацию совместно с авторами проекта международного бренд фестиваля "Karakol Music".

Кыргызпатент к 100-летию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области проводит множество мероприятий с авторами и поддерживает их деятельность, способствуя развитию профессионального искусства.

Замдиректора ведомства отметил, что данное мероприятие организовано под лозунгом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) "IP and Music". Он выразил уверенность, что в будущем Международный бренд фестиваль "Каракол Мьюзик" станет креативной площадкой для расширения коммуникаций в сфере творческих индустрий.

Авторам проекта общественному деятелю Нурлану Мамырову и продюсеру Зареме Ильяс в торжественной обстановке было вручено свидетельство о регистрации данного проекта в Государственном реестре объектов авторского права Кыргызской Республики.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, авторы, музыканты, международные партнеры, а также деятели культуры и искусств.

Для информации: "Karakol Musiс" - это фестиваль, который объединит мировых звезд классической музыки, выступающих на уникальных площадках, расположенных в г. Каракол, Иссык-Кульской области. Фестиваль обещает стать культурным событием мирового уровня, уникальным благодаря географическому положению, а также принципу отражения культур. На фестивале будут представлены лучшие образцы восточной и западной классики, в сочетании с музыкальными традициями, что создаст незабываемую атмосферу и уникальный культурный опыт для зрителей.

Для Кыргызстана и региона "Karakol Music" станет не только источником культурного обогащения, популяризации музыки среди населения, но и важным вкладом в экономическое развитие региона. Фестиваль привлечет большое количество туристов, создавая дополнительные рабочие места и способствуя развитию инфраструктуры в регионе.

"Karakol Music" займет уникальное место среди мировых фестивалей, став культурным мостом между европейской и азиатской музыкальными культурами. Мировые звезды, молодые таланты и классические оркестры из разных стран будут участвовать в этом проекте, подчеркивая открытость Кыргызстана к международному культурному сотрудничеству.