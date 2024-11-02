Погода
$ 85.68 - 86.15
€ 92.82 - 93.82

Кыргызпатент и авторы бренда фестиваля "Karakol Music" провели презентацию

132  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызпатент провел презентацию совместно с авторами проекта международного бренд фестиваля "Karakol Music".

Кыргызпатент к 100-летию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области проводит множество мероприятий с авторами и поддерживает их деятельность, способствуя развитию профессионального искусства.

Замдиректора ведомства отметил, что данное мероприятие организовано под лозунгом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) "IP and Music". Он выразил уверенность, что в будущем Международный бренд фестиваль "Каракол Мьюзик" станет креативной площадкой для расширения коммуникаций в сфере творческих индустрий.

Авторам проекта общественному деятелю Нурлану Мамырову и продюсеру Зареме Ильяс в торжественной обстановке было вручено свидетельство о регистрации данного проекта в Государственном реестре объектов авторского права Кыргызской Республики.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, авторы, музыканты, международные партнеры, а также деятели культуры и искусств.

Для информации: "Karakol Musiс" - это фестиваль, который объединит мировых звезд классической музыки, выступающих на уникальных площадках, расположенных в г. Каракол, Иссык-Кульской области. Фестиваль обещает стать культурным событием мирового уровня, уникальным благодаря географическому положению, а также принципу отражения культур. На фестивале будут представлены лучшие образцы восточной и западной классики, в сочетании с музыкальными традициями, что создаст незабываемую атмосферу и уникальный культурный опыт для зрителей.

Для Кыргызстана и региона "Karakol Music" станет не только источником культурного обогащения, популяризации музыки среди населения, но и важным вкладом в экономическое развитие региона. Фестиваль привлечет большое количество туристов, создавая дополнительные рабочие места и способствуя развитию инфраструктуры в регионе.

"Karakol Music" займет уникальное место среди мировых фестивалей, став культурным мостом между европейской и азиатской музыкальными культурами. Мировые звезды, молодые таланты и классические оркестры из разных стран будут участвовать в этом проекте, подчеркивая открытость Кыргызстана к международному культурному сотрудничеству.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440576
Теги:
Кыргызпатент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  