В Оше обсудили подготовку к выборам местных кенешей

30 октября прошло заседание Ошского областного штаба по содействию территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-технического обеспечения при подготовке и проведении выборов депутатов местных кенешей, назначенных на 17 ноября 2024 года. Заседания штабов в преддверии выборов проводятся в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 6 сентября 2024 года №256.

В работе заседания приняли участие Председатель Центральной избирательной комиссии КР, сопредседатель Республиканского штаба, Н.Шайлдабекова, Полномочный представитель Президента КР в Ошской области Э.Джантаев, заместитель мэра г.Ош З.Юсупов, главы городских и районных администраций, руководители органов местного самоуправления, представители прокуратуры, правоохранительных органов, предприятий городской инфраструктуры и образования, председатели территориальных избирательных комиссий, специальные представители ЦИК КР.

Была дана полная информация о результатах административно-территориальной реформы по Ошской области. Если до реформы по области было 91 местный кенеш (3 городских и 88 айылных), теперь это – 61 местный кенеш, из которых 3 городских и 58 айылных.

Выведены из состава Кара-Сууйского района и вошли в г.Ош:

- Кызыл-Кыштакский айылный аймак,

- Толойконский айылный аймак,

- участки Жаны-Маала, Жим и Жийделик Нариманского айылного аймака,

- участок Имам-Ата Ленинского айылжного аймака,

- участки 1,2,3,4, Ак-Буура Папанского айылного аймака.

Таким образом, увеличилось количество избирателей депутатов Ошского городского кенеша более чем на 84 тыс. человек.

По данным ЦИК КР, 17 ноября в Ошской области с населением – более 1,8 млн. человек на избирательных участках ждут более 1 млн. человек. Выборы пройдут в 62 местных кенеша (включая г.Ош) с количеством депутатских мандатов: в области – 1541 и г.Ош – 51, 30% из которых резервировано для женщин. Местным руководителям было дано поручение – еще раз проверить и уточнить все изменения в рамках административно-территориальной реформы.

Всего по Ошской области выборный процесс будут обеспечивать 1 территориальная и 492 участковых комиссии, в г.Ош – 1 территориальная и 102 участковые комиссии.

На заседании был обсужден план мероприятий по подготовке предстоящих выборов. Во всех районах области созданы штабы по подготовке к выборам.

В первую очередь, избирательные участки должны быть обеспечены на должном уровне, включая материально-техническое оснащение, отопление, электроснабжение и связь, особенно с учетом изменяющейся погоды. Эти вопросы находятся под контролем руководителей соответствующих органов на центральном уровне. Однако на уровне области для государственных и местных органов самоуправления также есть много задач.

В Ошской области все вопросы решаются своевременно.

Была отмечена хорошая работа по созданию условий для ЛОВЗ на избирательных участках: большинство участков оснащены пандусами, есть информационные материалы, изготовленные шрифтом Брайля.

Также обсуждались вопросы безопасности и соблюдения законности. На уровне территориальных избирательных комиссий и представителей прокуратуры и правоохранительных органов созданы координационные группы оперативного реагирования (КГОР) для реагирования на заявления и жалобы, которые поступают в их компетенцию, и каждый орган принимает соответствующие решения.

Во всех областях, включая Ош, для правоохранительных органов проводятся тренинги и совещания о том, как должны взаимодействовать избирательные комиссии и органы правопорядка в поддержании законности. Все инструкции, порядок взаимодействия и алгоритмы реагирования на нарушения предоставляются на этих совещаниях и уже реализуются.

В целом, в Ошской области избирательный процесс проходит спокойно, отметила Председатель ЦИК КР Н.Шайлдабекова. Однако, поскольку количество нарушений увеличивается ближе ко дню голосования, важно держать ситуацию под контролем.

Было сообщено, что срок дистанционного голосования продлен до 6 ноября. В г.Ош открыт 1 участок для дистанционного голосования и еще 2 пункта приема заявлений от желающих проголосовать дистанционно:

- средней школы им.А.Навои (ул. А.Масалиева, 37);

- Ошский государственный университет (ул. ВЛенина, 331);

- ЦОН Центр обслуживания населения (ул. Т.Касымбекова, 8г/1).

По итогам заседания органам местного самоуправления было поручено:

- оказать содействие избирательным комиссиям в формировании, уточнении и составлении списков избирателей, решении организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении предстоящих выборов,

- оказать содействие в информировании избирателей путем размещения и проката социальных роликов, информационных материалов в средствах массовой информации и на информационных ресурсах госорганов, находящихся на территории региона,

- оказать содействие в работе соответствующих органов и избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей, решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов,

- образовать соответствующие штабы по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборв,

- решить вопросы, связанные с выделением помещений для избирательных комиссий, обеспечением их автотранспортными, материально-техническими средствами и средствами связи;

- принять необходимые меры по обеспечению доступности избирательных участков для голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья, формированию сведений о фактической численности избирателей с ограниченными возможностями здоровья для составления карты потребностей избирателей с ограниченными возможностями здоровья в разрезе избирательных участков,

- выделить специальные места для вывешивания агитационных материалов и обеспечить равные условия для их размещения.