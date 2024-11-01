В Бишкеке задержан иностранец с 67 кг метамфетамина на 300 млн сомов

Пресечена деятельность международной наркогруппировки, занимающейся транспортировкой наркотических средств – метамфетамин в особо крупном размере по маршруту "Пакистан – Афганистан-Узбекистан-Кыргызстан". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в октября 2024 года в процессе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в г.Бишкек был задержан гражданин иностранного государства С.У. у которого были обнаружены и изъяты наркотические средства – метамфетамин общим весом 67,615 кг на сумму 300 миллионов сомов.

Установлено, что данный иностранный гражданин организовал отправку метамфетамина, прибывшего по вышеуказанному маршруту в город Гонконг через Казахстан.

В рамках досудебного производства иностранец был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников указанного преступления.