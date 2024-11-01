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Садыр Жапаров поздравил МВД с 100-летием кыргызской милиции

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Президент Кыргызской Республики, главнокомандующий Вооруженными силами страны Садыр Жапаров сегодня, 1 ноября, поздравил личный состав Министерства внутренних дел со 100-летием кыргызской милиции на торжественном мероприятии на Центральной площади "Ала-Тоо" в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Текст поздравления Главы государства (свободный перевод):

"Уважаемые генералы, офицеры, прапорщики, сержанты и дорогие ветераны милиции! Уважаемые соотечественники и почетные гости сегодняшнего торжества!

Сегодня мы вместе с вами отмечаем историческую дату - 100-летний юбилей кыргызской милиции, прошедшей великий путь длиной в целый век. Этот путь был полон сложных и опасных задач, тяжелых испытаний, которым милиция достойно противостояла на протяжении всей своей истории.

Прежде всего, от всей души поздравляю вас со 100-летием кыргызской милиции!

1 ноября 1924 года, после образования Кара-Кыргызской автономной области, в структуре Ревкома был создан административный отдел, включающий областное управление милиции. Этот день навсегда остался в истории как дата создания кыргызской милиции. Формирование милицейского органа молодой кыргызской державы, получившей долгожданную независимость, происходило в трудных условиях.

В первые годы милиция столкнулась с нехваткой образованных кадров, отсутствием транспорта и криминалистических технологий, что сильно тормозило развитие системы. На вооружении милиционеров были только винтовки времен русско-японской войны. Тем не менее, к сотрудникам правоохранительных органов предъявлялись самые строгие требования: в милиции не должны были работать некомпетентные специалисты. Если на нового сотрудника поступали негативные отзывы от общества, его сразу отстраняли от службы.

Для повышения авторитета этой важной службы принимались серьезные меры, и 25 июля 1925 года в тогдашнем городе Пишпеке была открыта первая школа милиции. С тех пор кыргызская милиция, взяв курс на установление законности в стране, активно начала борьбу с ворами, преступниками и коррупционерами. Стоит особо отметить имена первых сотрудников милиции того времени: Эргеша Алиева, Балтыходжи Султанова, Георгия Шадилова, Садыка Мураталлина, Турдалы Токбаева, Санжара Касымбекова и других.

Работа по укреплению милицейской службы не остановилась на достигнутом, и уже в 1930-х годах была поставлена задача, чтобы в рядах милиции не осталось ни одного неграмотного сотрудника, и эта задача была выполнена. Однако волна трагических репрессий 1937 года коснулась и милицейской структуры: рядовые милиционеры, а также начальники районных отделов были ложно обвинены как "враги народа" и подверглись расстрелу.

Великая Отечественная война также сильно затруднила работу милиции, так как многие опытные милиционеры были отправлены на фронт. После войны в Кыргызстане, в 1963-64 годах, было уделено особое внимание патрульной службе, ГАИ и работе участковых инспекторов. В 1969 году была открыта Специальная средняя школа милиции, в которой обучались такие сотрудники, внесшие огромный вклад в поддержание порядка в стране, как Омурбек Кутуев, Бакирдин Субанбеков, Анатолий Скаргин и Садыбек Дубанаев.

В те годы стало особенно актуальным противодействие наркобизнесу и наркомании, и борьба с этим явлением заняла одно из важнейших направлений работы милиции.

В последующие 1985 года, "в периоды восстановления", активизировались бесконтрольные силы, с которыми вместе распространились организованная преступность, рэкет и коррупция, прикрывающиеся именем демократии. В такие тяжелые времена органы внутренних дел не прекращали свою работу и боролись день и ночь.

В годы независимости, как и во всех других сферах, в системе милиции возникло множество трудностей, она ослабла и неэффективно функционировала. Появились новые виды преступности, не характерные для Кыргызской Республики.

Кроме того, регулярно высказывались мнения и критика касательно действий милиции, ее работы, отношения к гражданам и даже формы одежды.

Однако, как и в случае с критикой, специалисты в этой сфере, проводя тщательный анализ, начали работать над вопросом, каким должно быть милицейское обслуживание в новых условиях и в новое время.

В годы независимости было внесено множество поправок в законодательные акты, касающиеся улучшения системы милиции, и в это время было принято решение привлечь к милицейской службе специалистов с высоким юридическим образованием для решения актуальной кадровой проблемы. В этом направлении была открыта Высшая школа МВД в Бишкеке, которая позже была реорганизована в академию.

Уважаемые соотечественники!

Я, взглянув на столетнюю историю кыргызской милиции, кратко перечислил ключевые моменты, чтобы это стало историей для молодежи и будущих поколений, уделив на это не более 3-5 минут.

Тем не менее, вы сами знаете, какую важную роль кыргызская милиция сыграла в поддержании порядка во время революций, которые страна пережила за последние 30 лет.

Если бы милиция не занимала передовые позиции в обеспечении порядка во время этих событий, трудно сказать, как бы развивались события.

Безопасность наших граждан, проживающих не только в столице, но и в каждом уголке страны, напрямую зависит от деятельности милиции, являющейся хранителем порядка.

Милиционеры ежедневно рискуют своей жизнью для обеспечения безопасности. Они бесстрашно защищают нашу страну от различных угроз, даже находясь в условиях трудностей, с честью выполняя данное обещание и демонстрируя образцы истинного мужества.

Несмотря на изменения в общественном устройстве, сотрудники правоохранительных органов, не уклоняясь от справедливости и точно исполняя свои обязанности, пользуются признанием широкой общественности и известны среди народа.

Вот почему я выражаю свою глубокую благодарность всему личному составу органов внутренних дел, которые круглосуточно работают над выполнением задач по обеспечению мирной жизни нашего народа, и их руководителям - нынешним ветеранам милиции!

Уважаемые сограждане!

С момента создания кыргызской милиции за 100 лет тысячи сотрудников боролись с преступниками ради сохранения мира и спокойствия нашего народа и земли, многие из них стали героями и отдали свои жизни в ходе службы. Мы склоняем головы в знак уважения и почтения к милиционерам, которые погибли, исполняя свои обязанности ради безопасности нашей страны. Их бесценный труд и яркие образы никогда не будут забыты. Их имена навсегда записаны золотыми буквами в истории страны.

Подвиги, совершенные ради Отечества, станут высоким примером для будущих поколений и будут оцениваться как слава героизма на протяжении веков. Выражаю глубокую благодарность родителям, воспитавшим таких героических сыновей.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Сегодняшние изменения и новые вызовы, происходящие во всем мире, требуют от нас еще более решительных и оперативных действий. В связи с этим, по моему поручению за последние четыре года для кыргызской милиции создаются необходимые условия.

Мы начали с того, что укрепили материально-техническую базу, включая обмундирование для личного состава на все четыре сезона. По всей республике зарплата сотрудников милиции увеличилась вдвое, а для милиционеров, служащих в Баткенской области, она выросла в четыре раза.

Кроме того, внедрены специальные передовые цифровые технологии, благодаря которым обеспечение безопасности вышло на новый уровень. Используются современные программы и оборудование, связанные с кибербезопасностью, а также технологии, которые могут распознавать человека по лицу и мгновенно идентифицировать его на месте.

В общественных местах по всей стране установлено более четырех тысяч видеокамер, с помощью которых круглосуточно ведётся контроль, что позволяет поддерживать общественный порядок для всех. В результате значительных усилий за последние четыре года число зарегистрированных преступлений сократилось почти на 50 процентов, а грубые нарушения порядка и закона в общественных местах были сведены к минимуму.

Продолжая такие начинания, с начала этого года успешно реализована инициатива открытия 100 новых зданий к 100-летию Кыргызской милиции. Во всех регионах одно за другим вводятся в эксплуатацию современные, светлые здания, оборудованные по последнему слову техники. Как вам известно, недавно я издал Указ о полном переводе проекта "Безопасный город" под управление Министерства внутренних дел и дал ряд соответствующих поручений.

В настоящее время Министерство внутренних дел намерено преобразовать этот проект в проект "Безопасная страна" и расширить его на всю республику. Хочу подчеркнуть, что все это - государственные меры, направленные на обеспечение безопасности нашего народа и создание страны, свободной от преступлений и правонарушений. Уверен, что в ближайшем будущем Министерство внутренних дел достигнет еще многих значимых успехов.

Уважаемые стражи порядка!

Дорогие ветераны милиции!

Ваш героизм заслуживает глубокого уважения и признания. Особое значение имеет празднование 100-летия кыргызской милиции, которое является символом нашего искреннего уважения к вам.

Сегодня одним из государственных органов, воплощающих справедливость, является милиция. Поэтому в своей повседневной работе оставайтесь беспристрастными. Почетное звание "народного защитника" возлагает на вас высокое доверие людей - оправдывайте его и несите свои обязанности с честью. Никогда не забывайте, что ваш самоотверженный труд ради спокойной жизни нашего народа является основой стабильности и безопасности нашей страны.

В заключение хочу выразить свое искреннее пожелание, чтобы органы внутренних дел, ответственные за безопасность нашей страны, и в дальнейшем еще многие сотни лет достойно служили народу, оставаясь его гордостью и проводя подобные торжественные мероприятия еще не раз.

Желаю всем вам крепкого здоровья и семейного счастья. Пусть в нашей стране всегда царит мир, а ваш уверенный путь на пути к развитию государства успешно продолжается.

Пусть в сердцах каждого сотрудника милиции живут дух Манаса, сила, благородство и честь!


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URL: https://www.vb.kg/440579
Теги:
МВД, президент, юбилей, Садыр Жапаров
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