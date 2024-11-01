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В Джалал-Абаде обсудили предстоящие выборы депутатов местных кенешей

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30 октября в полномочном представительстве Президента КР в Джалал-Абадской области состоялось совещание областного штаба по подготовке и проведению выборов депутатов местных кенешей, назначенных на 17 ноября.

На заседании приняли участие председатель ЦИК КР Н. Шайлдабекова - сопредседатель Республиканского штаба, полномочный представитель президента в Жалал-Абадскойобласти Т.Текебаев, мэры Жалал-Абада, Кара-Көл, Майли-Суу, Таш-Комура, руководители государственных органов и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, а также председатель и члены территориальной избирательной комиссии.

Была представлена информация ЦИК КР о подготовке и проведении выборов депутатов в местные кенеши, сроках и этапах выборного процесса, задачах соответствующих органов.

На данном этапе идет уточнение списков избирателей и регистрация избирателей на дистанционное голосование. Актуализация списка избирателей в период выборов проводится ежедневно Центральной избирательной комиссией во взаимодействии с Министерством цифрового развития – как уполномоченным государственным органом по регистрации населения в целях обеспечения точности данных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (ЕГРН).

По области было отмечено увеличение числа избирателей: если в 2021 году это было около 680 тыс. человек, в этом году – более 771 тыс. Большие изменения в г.Жалал-Абад, в который после административно-территориальной реформы вошли 8 айылных аймаков и соответственно количество избирателей увеличилось почти вдвое. Органам МСУ былодано поручение оказать содействие избирательным комиссиям в формировании, уточнении и составлении списков избирателей, в которых могли произойти изменения в результатеадминистративно-территориальной реформы. Сами избиратели могут уточнить свои данные до 2 ноября, у участковых комиссий на актуализацию контрольных списков время до 17 ноября.

На заседании информировали о мерах по содействию подготовке выборов: в поле зрения были все необходимые мероприятия по содействию в подготовке выборов, прежде всего,вопросы материально-технического оснащения участков, обеспечения их бесперебойным электроснабжением, а также генераторами, отоплением, связью, автотранспортом для группы технической поддержки и др.

Джалал-Абадскому филиалу Кыргызтелекомапоручено обеспечить стабильное и бесперебойное подключение к интернету и мобильной связи в пунктах дистанционного голосования. Это необходимо для своевременной онлайн-обработки заявлений избирателей. Также ЦИК обратил внимание местных властей на отсутствие связи в селе Мандыш-Ата Сузакского района, что недопустимо в преддверии выборов.

Создание условий для ЛОВЗ на избирательных участках остаётся в числе приоритетных вопросов и отрадно, что в Жалал-Абадской областибольшинство участков оснащены пандусами, есть информационные материалы, изготовленные шрифтом Брайля.

Также была дана информация о взаимодействии избирательных комиссий с правоохранительнымиорганами в рамках координационной группы оперативного реагирования (КГОР), которая образована в данном округе из числа представителей территориальной избирательной комиссии, прокуратуры и правоохранительных органов. Ранее члены КГОР прошли тренинг по обучению взаимодействию и алгоритмам реагирования на разные виды нарушений на выборах, прежде всего, против подкупа голосов избирателей и административного ресурса.

Говоря о необходимости активизации дистанционного голосования, было отмечено что внастоящее время в городе Жалал-Абад работают 3 пункта приема заявлений, куда до 6 ноября могут обратиться желающие проголосовать дистанционно:

•​Государственный университет им.Б.Осмонова(ул. Т.Байзакова, 25);

•​Международный университет им.К.Токтомаматова (мкр. Спутник, ул. Тарсус, 1а);

•​ЦОН Центр обслуживания населения (ул. Барпы Алыкулова, 1).

17 ноября в Жалал-Абадской области будут избираться депутаты 47 местных кенешей: 10 – городских и 37 – айылных. Послеадминистративно-территориальной реформы, в ходе которой 29 айылных аймака были присоединены к другим, количество местных кенешей сократилось: раньше их было 76. Соответственно, сократилось и количество депутатских мандатов. Сейчас общее количество мандатов по Жалал-Абадской области – 1197, из них 290 – городских кенешей, 907 – айылныхкенешей. Для женщин зарезервировано 29,7%, т.е. 356 мандатов.


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URL: https://www.vb.kg/440580
Теги:
Джалал-Абадская область, местный кенеш
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