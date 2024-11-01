В Чуйской области появится новая малая ГЭС "Шамшы"

Российско-кыргызский Фонд развития подписал договор о финансировании проекта по строительству малой ГЭС на реке Шамшы в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Фонда. По ее данным, проект, реализуемый ОсОО "Гранд Магнат", направлен на повышение энергетической безопасности Кыргызстана, что полностью соответствует политике, проводимой президентом Садыром Жапаровым и Кабинетом министров КР.

Новая ГЭС "Шамшы" мощностью 1,7 МВт обеспечит дополнительную генерацию 10 млн кВт*ч электроэнергии в год. Это покроет 10% потребности Чуйского района. Запуск станции запланирован на 2026 год.

"Строительство новой ГЭС – это важный шаг на пути к развитию энергетической отрасли Кыргызстана. Уверен, что этот проект станет успешным и принесет огромную пользу как для региона, так и для Кыргызстана в целом", - заявил председатель правления РКФР Артем Новиков.

Он подчеркнул, что только за последние 3,5 года РКФР начал реализацию 16 новых проектов в сфере гидроэнергетики по всей республике. Они будут вырабатывать порядка 700 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что позволит в значительной мере сократить существующий в стране энергодефицит.

Строительство "Шамшы ГЭС" будет способствовать привлечению инвестиций в регион и развитию промышленного потенциала. Проект создаст новые рабочие места, что позитивно скажется на уровне жизни местного населения. Запуск проекта обеспечит ежегодные платежи в бюджетные и внебюджетные фонды Кыргызстана в размере более 2,5 миллионов сомов