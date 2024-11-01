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Кыргызстан и Турция планируют совместные проекты в религиозной сфере

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Директор Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов принял советника по делам религий Посольства Турецкой Республики в Кыргызстане господина Салиха Сезика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о многолетнем, дружественном сотрудничестве двух стран и отметили о необходимости проведения совместных работ по обмену опытом в религиозной сфере.

В завершении встречи стороны договорились усилить взаимное сотрудничество в решении вопросов религиозной сферы.


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URL: https://www.vb.kg/440582
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Турция, сотрудничество, Кыргызстан
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