Кыргызстан и Турция планируют совместные проекты в религиозной сфере

Директор Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов принял советника по делам религий Посольства Турецкой Республики в Кыргызстане господина Салиха Сезика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о многолетнем, дружественном сотрудничестве двух стран и отметили о необходимости проведения совместных работ по обмену опытом в религиозной сфере.

В завершении встречи стороны договорились усилить взаимное сотрудничество в решении вопросов религиозной сферы.