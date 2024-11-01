Погода
$ 85.80 - 86.19
€ 91.95 - 92.95

Минприроды провело рейд по замеру уровня токсичности выхлопных газов

276  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Инспекторы Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора провели очередной рейд совместно со службой обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) Московского района Чуйской области, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Рейд проведен на основании приказа Службы экологического и технического надзора "Улучшение экологического состояния воздуха и борьбы со смогом". В ходе рейда с помощью прибора для измерения плотности дыма были проверены 24 грузовых автомобилей и 6 микроавтобуса.

При проведении проверки на превышение допустимых норм дымности автомобиля выявлено 5 нарушений. Составлены 5 протоколов и наложены 5 штрафных санкций в соответствии со ст.234 Кодекса о правонарушениях КР в размере 75 расчетных показателей (37500 овсом). С водителями проведены разъяснительные работы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440590
Теги:
Кыргызстан, смог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  