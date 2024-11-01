Минприроды провело рейд по замеру уровня токсичности выхлопных газов

Инспекторы Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора провели очередной рейд совместно со службой обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) Московского района Чуйской области, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Рейд проведен на основании приказа Службы экологического и технического надзора "Улучшение экологического состояния воздуха и борьбы со смогом". В ходе рейда с помощью прибора для измерения плотности дыма были проверены 24 грузовых автомобилей и 6 микроавтобуса.

При проведении проверки на превышение допустимых норм дымности автомобиля выявлено 5 нарушений. Составлены 5 протоколов и наложены 5 штрафных санкций в соответствии со ст.234 Кодекса о правонарушениях КР в размере 75 расчетных показателей (37500 овсом). С водителями проведены разъяснительные работы.