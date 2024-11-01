В природном парке Чон-Кемин выкопано около 1500 лунок для посадки сосны

В природном парке Чон-Кемин на участке Ак-Туз в рамках реализации осенней посадки Национальной кампании "Жашыл Мурас" выкопаны около 1500 лунок для посадки сосны, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Данная работа выполняется в целях восстановления лесного массива. Посадка производится в 4 частях на 12 блоках на площади 3,7 га.

Осенняя посадка связано с горно-климатическими условиями на участке Ак-Түз. До таяния снега на вышеуказанном участке, почка сосен может раскрыться и невозможно будет их посадить.