"Работа милиционера - это не просто профессия, это образ жизни"

Сегодня, 1 ноября, центральная площадь "Ала-Тоо" в Бишкеке стала свидетелем важного события - торжественного мероприятия, посвященного 100-летию кыргызской милиции. Погружаясь в атмосферу праздника, можно было ощутить гордость за достижения правоохранительных органов страны.

Да и сами сотрудники милиции, присутствующие на празднике, чувствовали гордость за свою профессию и за вклад в обеспечение правопорядка в стране. Эта атмосфера единства и взаимопонимания, царившая на мероприятии, стала символом сплоченности всех тех, кто посвятил свою жизнь служению народу и защите закона.

Перед зрителями праздника было разыграно театрализованное представление, которое переносило всех нас через годы, демонстрируя, как менялись роли и задачи милиционеров на протяжении столетия.

Участники, одетые в форму милиционеров разных годов, оживляли исторические моменты, когда милиция в Кыргызстане только начинала свой путь. Их выступления вызывали аплодисменты и восторг зрителей, которые с интересом следили за изменениями в правоохранительной системе республики.

Не менее впечатляющим стал сам парад МВД, на котором можно было увидеть как самые первые автомобили, использовавшиеся милиционерами, так и современные образцы техники. Вообще зрители обратили внимание на два аспекта, которые отличают этот парад от подобного рода мероприятий прошлых лет: первый, как уже говорилось, – это обилие новой современной техники; второй – захватывающее театрализованное представление.

На празднике корреспондент vb.kg встретила семью милиционеров - Алишера Давлетбаева и его супругу Алтынай Карыбаеву, которая поделилась своим опытом восьмилетней жизни в браке с сотрудником МВД, и рассказала о сложностях семьи милиционеров. Сейчас они воспитывают троих детей, и в начале их семейной жизни было нелегко, особенно, когда малыши были совсем маленькими. Каждый день Алтынай испытывает беспокойство за мужа, ведь его работа связана с постоянными рисками и опасностями. Поэтому, как она говорит, в их семье так важны взаимопонимание и поддержка, чтобы справляться с вызовами, которые приносит такая жизнь.

"Работа милиционера - это не просто профессия, это образ жизни, который требует полной самоотдачи и мужества", - отметила она, выражая поддержку своему мужу и всем его коллегам по службе.

Среди гостей торжественного мероприятия на центральной площади "Ала-Тоо" также присутствовал полковник милиции, председатель совета ветеранов милиции Иссык-Кульской области Женишбек Келдибаев. Он с гордостью рассказал о своем многолетнем опыте работы в правоохранительных органах, вспомнив, как начинал свою карьеру рядовым сотрудником. "Работа милиционера - это призвание. Если в стране все благополучно, работа милиционера проходит в более спокойной обстановке. Но мы пережили разные события, и в такие моменты наша работа становилась особенно сложной", - сказал он.

Главный редактор газеты "Бетме бет" МВД, полковник милиции Нармырза Калыбаев также выразил свою точку зрения по поводу развитие милиции за последние годы.

"Благодаря постоянной работе сотрудников милиции обеспечивается безопасность на территории страны. Мы тщательно готовились к юбилейной дате и проделали много работы, чтобы продемонстрировать достижения и успехи милиции. Мы не только защищаем порядок, но и создаем условия для спокойной жизни граждан, несмотря на все сложности, с которыми сталкиваемся", - отметил он.