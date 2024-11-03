Фермеров приглашают к участию в ярмарках в Бишкеке каждые выходные

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР совместно с мэрией города Бишкек 2-3 ноября 2024 года организует в столице ярмарку социально значимых продуктов питания и товаров широкого потребления.

"Цель ярмарки – поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей, реализация сельхозпродукции жителям города по оптовым ценам. Приглашаем на ярмарку частных предпринимателей, желающих реализовать произведенную сельскохозяйственную продукцию. Также Министерство создаст условия для реализации продукции всех фермеров Кыргызстана.

Ярмарка пройдет возле железнодорожного вокзала города Бишкек. По всем вопросам можно обратиться к сотруднику Минсельхоза: 0702 702 000", - говорится в сообщении ведомства.