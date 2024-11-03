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Адахана Мадумарова жаба душит?

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- Канат Кожоев
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Адахан Кимсанбаевич сказал странное. Кто он, дескать, такой, этот президент? Я, дескать, его не помню и впервые вижу.

Вообще-то президентом Кыргызстана уже почти четыре года является Садыр Жапаров. Это знает любой детсадник. По телевизору Садыра Нургожоевича тоже часто показывают, так что и в лицо его узнать абсолютно несложно – особенно если ты, повторим, в трезвом уме и твердой памяти. Как ухитрился не признать первого человека государства господин Мадумаров? "Ты кто такой? Давай до свидания!" - ну как так-то? В лицо – действующему президенту…

Провал в памяти у Мадумарова случился в момент обсуждения флага и гимна Кыргызстана. Флаг изменили, гимн намерены изменить. Адахан Кимсанбаевич сказал, что лично он – против. Ну да, иметь собственное мнение по любому, в том числе и государственному вопросу никому не возбраняется. Если, конечно, при этом несогласный не впадает в беспамятство и не перестает узнавать родного президента. Так обычно бывает с неудачниками, которые заливают свои неуспехи – понятно чем. Но Адахан Кимсанбаевич-то не таков. Он же приверженец здорового образа жизни и даже бегает по утрам!

Садыр Жапаров изо всех сил пытался реанимировать память бывшего политика: "В 2009 году я был комиссаром, а Адахан Мадумаров занимал пост государственного секретаря, фактически выполняя роль главного идеолога страны. Однажды он показал мне бумаги, на которых были изображены новый флаг, герб и текст для нового гимна. Тогда он говорил, что хочет поднять вопрос о смене государственной символики, отметив, что в древности знамя кыргызов было синего цвета… Также он отметил, что лапа сокола на гербе напоминает куриную голень. Я согласился с его замечаниями и похвалил его за внимательность"…

Вполне возможно, что синий цвет Адахану Мадумарову по каким-то причинам ближе и роднее всех остальных. Может быть и так, что он отлично разбирается в куриных и соколиных голенях и может на раз отличить одну от другой. Это, безусловно, делает ему честь…

Чести не делает только такая избирательная забывчивость. Был за курултай – теперь против. Советовался с будущим президентом насчет изменения государственной символики – а теперь пошел на попятную: "Ко мне приходили известные аксакалы, научные, культурные деятели. Они разные варианты предлагали. Я не помню, чтобы он (Жапаров) был у меня в кабинете. Кто он такой, чтобы я ему что-то говорил?"

Несолидно. И недостойно седовласого политика.

Садыр Жапаров причину такой забывчивости видит именно в естественном процессе старения господина Мадумарова. Все-таки спорт спортом, а годы берут свое. Седина в голову – проблемы с памятью в голове.

А может, все гораздо проще? Может, провалы в памяти у господина Мадумарова возникают из-за кислородного голодания? Жаба придушила – вот и случилась легкая амнезия…

Еще весной этого года одно из информагентств опубликовало интервью с Мадумаровым – под красноречивым заголовком: "Обида и правда от Адахана Мадумарова". Правды, собственно говоря, в материале было немного, зато обиды – хоть отбавляй. Он обижен за то, что не довелось попрезидентствовать; что ичкилики (базовый мадумаровский электорат) как-то неубедительно его поддерживали и не позволили преодолеть избирательный порог в парламент пятого и шестого созывов… Но больше всех он обижен на Садыра Жапарова, который оказался удачливее, успешнее и со всех сторон лучше.

"Я и Мадумаров – крикуны", - откровенничал в 2020 году, накануне отбытия послом в Малайзию самый громогласный и неудержимый из кыргызских политиков – Азимбек Бекназаров. Впрочем, тогда же он обозначил и разницу между ним и Мадумаровым: "Я не подписывал документы, которые подписывал он".

Что за документы? Передача кыргызских земель (Каркыра, Маймак) Казахстану; передача казахам четырех участков на Иссык-Куле; меморандум об аренде земель в Баткене; поддержка нового грабительского соглашения с "Центеррой"… Есть анекдот про ребенка, ужаснувшегося по поводу поведения своих родителей: "И эти люди запрещают мне ковырять в носу?!" Перефразируем: и этот человек (Адахан Мадумаров) осенью 2022 года не одобрял и осуждал, категорически протестовал против кемпир-абадского соглашения?!

Что лично он, политик с огромным стажем Адахан Мадумаров, сделал для того, чтобы заслужить народное уважение? Говорит он красиво… Но пустым словам кыргызстанцы давно не верят. Скорее всего именно из-за своего многословного пустословия он и является вечным кандидатом в президенты. Хотя теперь он и этого звания лишился: вряд ли народ подпустит на пушечный выстрел к избирательному порогу человека, который, подобно одному из героев поэмы Пушкина "Руслан и Людмила" - "крикун надменный, в пирах никем не побежденный, но рыцарь скромный средь мечей".

"Я не девушка, чтобы всем нравиться", - говорит Мадумаров о себе. И явно лукавит: нравиться ему как раз очень хочется – но не получается. От этого жаба на него и напала, и стерла напрочь важные фрагменты памяти.

Память, к слову, подводит и большую часть президентского окружения. Никто, кроме Камчыбека Ташиева, не вспомнил, что оскорблять президента, мягко говоря, некрасиво, и не посчитал нужным высказаться в защиту его чести и достоинства…

Но это уже совсем другая история.


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URL: https://www.vb.kg/440598
Теги:
Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, президент, флаг, политика, Гимн
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