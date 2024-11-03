Погода
$ 85.71 - 86.15
€ 92.55 - 93.55

В ЕАЭС задумались над созданием единой системы для обмена медданными

165  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров предложил создать в Евразийском экономическом союзе единую систему обмена медицинскими данными с целью сокращения финансовых и временных затрат трудовых мигрантов. Эту инициативу глава кабмина озвучил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Ереване.

Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Цифровизация в современных реалиях - императив для обеспечения четырех свобод" в Ереване, Акылбек Жапаров высказал мнение о том, что цифровая трансформация становится основой для устранения барьеров на пути свободного перемещения товаров, капитала, услуг и трудовых ресурсов.

Жапаров отметил, что формирование цифрового Союза позволяет унифицировать стандарты, упрощать административные или трансграничные процедуры, формировать единые механизмы обмена информацией, основанные на совместимых цифровых инфраструктурах и системах.

"Однако цифровизация - это не только возможности, но и вызовы. Развитие цифровых технологий требует скорейшего принятия управленческих решений и внедрения новых инструментов в виде регулятивных механизмов, так называемых "регулятивных песочниц", а также, согласование и принятие единых правил оборота данных между странами-участницами. Кроме того, нам необходимо обеспечить синхронизацию национальных стратегий. Таким образом, современные технологии сближают нас и играют решающую роль в повышении нашей конкурентоспособности и эффективности", - сказал глава кабмина.

В своем выступлении Акылбек Жапаров остановился на ряде важных инициатив в сфере цифровой трансформации. В частности, он напомнил о предложении президента КР Садыра Жапарова разработать систему признания результатов медицинского освидетельствования трудящихся. Актуальность системы очевидна, учитывая важность миграционных процессов в рамках ЕАЭС. А из-за того, что результаты медобследований, произведенных мигрантами в собственной стране, не признаются им в итоге их приходится проходить повторно. Это приводит к дополнительным расходам.

"Это существенно снизит финансовые и временные затраты для мигрантов, которые в настоящее время вынуждены проходить такие процедуры повторно по прибытию в страну. Современные цифровые технологии позволяют создать единую систему для обмена медицинскими данными между странами ЕАЭС. В данном случае предлагаю рассмотреть вопрос создания единой платформы для обмена данными, где доверенные медицинские организации смогут загружать результаты обследований, которые будут доступны для государственных органов других стран", - поделился Акылбек Жапаров.

Глава кабмина добавил, что реализация этой инициативы приведет к созданию общего пространства доверия в сфере медицинского обслуживания, что станет важным элементом для обеспечения свободы передвижения рабочей силы и дальнейшей интеграции.

"Я считаю, что это довольно конструктивное предложение, поскольку, согласно условиям участия, в ЕАЭС, работникам предоставляются преимущества в получении медицинских услуг. Однако, к сожалению, иногда возникают бюрократические процедуры. Например, для получения медицинской помощи необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг в России. Но бывают разного рода ситуации из-за чего гражданин Кыргызстана, работающий в России, может не всегда получить медицинскую помощь вовремя, учитывая его состояние здоровья. Поэтому, если заранее известно о его здоровье, возможно, о каких-то хронических заболеваниях - это может ускорить предоставление медицинских услуг. Речь идет не только о самих гражданах, но и о членах их семей, и этот вопрос также обсуждается, чтобы они могли получить доступ к медицинским услугам. Возможно, даже какие-то семейные карты или данные ускорят получение медицинской помощи", - говорит политолог, член Совета по вопросам миграции при спикере Жогорку Кенеша Игорь Шестаков.

Эксперт добавил, что это также станет важным элементом процесса оцифровки самого Евразийского экономического союза.

"Данные о гражданах, пересекающих границу, включая информацию о их здоровье, будут храниться в единой базе данных. Это, на мой взгляд, положительно скажется на вопросах идентификации граждан. Особенно в свете ужесточения миграционной ситуации в России, это в первую очередь связано с нелегальной миграцией. В этом контексте данное дополнение, вероятно, будет иметь значительное значение", - продолжил он.

Вместе с тем, уже сегодня в России - куда направляются большинство наших граждан, и что делает ее крупнейшим внешним рынком труда, созданы хорошие условия труда для наших граждан. По разным оценкам там трудится около 1 млн наших граждан. Только за первые полгода 2024 года они перевели на родину $1,6 млрд (из всех стран перевели $1,7 млрд), что на $90 млн больше, чем годом ранее.

Иными словами, предоставляя работу нашим гражданам, Россия наряду с решением проблем безработицы в республике, также обеспечивает достойную жизнь семьям мигрантов, а также способствует экономическому развитию республики благодаря денежным переводам, которые наши соотечественники отправляют на родину. Оценочно переводы наших трудовых мигрантов из России составляют до трети бюджета республики. В то же самое время, вклад трудовых мигрантов из всех стран Центральной Азии в российскую экономику около в 8–10% от суммарного объема ВВП РФ.

Россия сегодня создала действительно хорошие условия для наших граждан. Например, она признает, выданные в нашей стране водительские права, а это дает право кыргызстанцам заниматься извозом. Не только права, но и дипломы наших вузов признают в российских городах. Нередко в поликлинике можно встретить врачей из Кыргызстана. Этому способствует еще и то, что ничего особенного для оформления по трудовому договору сотрудника из Кыргызстана в России не нужно, все, как и с россиянами.

Но, что еще более важно, наши трудовые мигранты в России имеют бесплатную страховку ОМС, как и россияне. Только за последние пять лет Россия бесплатно оказала трудовым мигрантам медицинские услуги на 57,2 млрд рублей. Это огромная поддержка. Рассчитывать на такую в странах Запада, например, не приходится. Там, иностранцам за страховку нужно платить, причем немалые деньги. А без нее, скорую помощь лучше и не вызывать.

В отличие от западных стран, которые рассматривают наших трудовых мигрантов, как людей третьего сорта, Россия постоянно пытается помочь им адаптироваться к новой среде. Кыргызстанцы как граждане страны-члена ЕАЭС получают социальные льготы, включая медобслуживание, а также пенсионное обеспечение. Понятно, что хорошее отношение не может быть односторонним, поэтому Россия ждет от мигрантов соблюдения своих законов.

"Инициативы, как озвученные Акылбеком Жапаровым, и другие делают евразийскую интеграцию привлекательной. Прежде всего для обычных граждан, которые видят преимущества ЕАЭС. Свободное движение трудовых ресурсов и пакет преимуществ в сфере труда, на мой взгляд, являются элементом мягкой силы Евразийского Союза, направленным на широкую аудиторию. Если рассматривать показатели трудовой миграции, то страны Евразийского Союза для Кыргызстана являются приоритетными в плане трудоустройства, и здесь, безусловно, приоритет занимает Российская Федерация", - заключил Игорь Шестаков.

К таким позитивным инициативам для людей можно отнести проекта закона, который на общественное обсуждение вынесло Минэкономразвития РФ. Документ предлагает давать вид на жительство мигрантам-выпускникам российских вузов. Воспользоваться этим правом смогут выпускники российских колледжей, техникумов, вузов, а также научных организаций. Главным условием получения ВНЖ является непрерывная работа по профессии не менее 6 месяцев до дня подачи заявления.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440602
Теги:
Акылбек Жапаров, ЕАЭС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  