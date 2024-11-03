В ЕАЭС задумались над созданием единой системы для обмена медданными

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров предложил создать в Евразийском экономическом союзе единую систему обмена медицинскими данными с целью сокращения финансовых и временных затрат трудовых мигрантов. Эту инициативу глава кабмина озвучил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Ереване.

Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Цифровизация в современных реалиях - императив для обеспечения четырех свобод" в Ереване, Акылбек Жапаров высказал мнение о том, что цифровая трансформация становится основой для устранения барьеров на пути свободного перемещения товаров, капитала, услуг и трудовых ресурсов.

Жапаров отметил, что формирование цифрового Союза позволяет унифицировать стандарты, упрощать административные или трансграничные процедуры, формировать единые механизмы обмена информацией, основанные на совместимых цифровых инфраструктурах и системах.

"Однако цифровизация - это не только возможности, но и вызовы. Развитие цифровых технологий требует скорейшего принятия управленческих решений и внедрения новых инструментов в виде регулятивных механизмов, так называемых "регулятивных песочниц", а также, согласование и принятие единых правил оборота данных между странами-участницами. Кроме того, нам необходимо обеспечить синхронизацию национальных стратегий. Таким образом, современные технологии сближают нас и играют решающую роль в повышении нашей конкурентоспособности и эффективности", - сказал глава кабмина.

В своем выступлении Акылбек Жапаров остановился на ряде важных инициатив в сфере цифровой трансформации. В частности, он напомнил о предложении президента КР Садыра Жапарова разработать систему признания результатов медицинского освидетельствования трудящихся. Актуальность системы очевидна, учитывая важность миграционных процессов в рамках ЕАЭС. А из-за того, что результаты медобследований, произведенных мигрантами в собственной стране, не признаются им в итоге их приходится проходить повторно. Это приводит к дополнительным расходам.

"Это существенно снизит финансовые и временные затраты для мигрантов, которые в настоящее время вынуждены проходить такие процедуры повторно по прибытию в страну. Современные цифровые технологии позволяют создать единую систему для обмена медицинскими данными между странами ЕАЭС. В данном случае предлагаю рассмотреть вопрос создания единой платформы для обмена данными, где доверенные медицинские организации смогут загружать результаты обследований, которые будут доступны для государственных органов других стран", - поделился Акылбек Жапаров.

Глава кабмина добавил, что реализация этой инициативы приведет к созданию общего пространства доверия в сфере медицинского обслуживания, что станет важным элементом для обеспечения свободы передвижения рабочей силы и дальнейшей интеграции.

"Я считаю, что это довольно конструктивное предложение, поскольку, согласно условиям участия, в ЕАЭС, работникам предоставляются преимущества в получении медицинских услуг. Однако, к сожалению, иногда возникают бюрократические процедуры. Например, для получения медицинской помощи необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг в России. Но бывают разного рода ситуации из-за чего гражданин Кыргызстана, работающий в России, может не всегда получить медицинскую помощь вовремя, учитывая его состояние здоровья. Поэтому, если заранее известно о его здоровье, возможно, о каких-то хронических заболеваниях - это может ускорить предоставление медицинских услуг. Речь идет не только о самих гражданах, но и о членах их семей, и этот вопрос также обсуждается, чтобы они могли получить доступ к медицинским услугам. Возможно, даже какие-то семейные карты или данные ускорят получение медицинской помощи", - говорит политолог, член Совета по вопросам миграции при спикере Жогорку Кенеша Игорь Шестаков.

Эксперт добавил, что это также станет важным элементом процесса оцифровки самого Евразийского экономического союза.

"Данные о гражданах, пересекающих границу, включая информацию о их здоровье, будут храниться в единой базе данных. Это, на мой взгляд, положительно скажется на вопросах идентификации граждан. Особенно в свете ужесточения миграционной ситуации в России, это в первую очередь связано с нелегальной миграцией. В этом контексте данное дополнение, вероятно, будет иметь значительное значение", - продолжил он.

Вместе с тем, уже сегодня в России - куда направляются большинство наших граждан, и что делает ее крупнейшим внешним рынком труда, созданы хорошие условия труда для наших граждан. По разным оценкам там трудится около 1 млн наших граждан. Только за первые полгода 2024 года они перевели на родину $1,6 млрд (из всех стран перевели $1,7 млрд), что на $90 млн больше, чем годом ранее.

Иными словами, предоставляя работу нашим гражданам, Россия наряду с решением проблем безработицы в республике, также обеспечивает достойную жизнь семьям мигрантов, а также способствует экономическому развитию республики благодаря денежным переводам, которые наши соотечественники отправляют на родину. Оценочно переводы наших трудовых мигрантов из России составляют до трети бюджета республики. В то же самое время, вклад трудовых мигрантов из всех стран Центральной Азии в российскую экономику около в 8–10% от суммарного объема ВВП РФ.

Россия сегодня создала действительно хорошие условия для наших граждан. Например, она признает, выданные в нашей стране водительские права, а это дает право кыргызстанцам заниматься извозом. Не только права, но и дипломы наших вузов признают в российских городах. Нередко в поликлинике можно встретить врачей из Кыргызстана. Этому способствует еще и то, что ничего особенного для оформления по трудовому договору сотрудника из Кыргызстана в России не нужно, все, как и с россиянами.

Но, что еще более важно, наши трудовые мигранты в России имеют бесплатную страховку ОМС, как и россияне. Только за последние пять лет Россия бесплатно оказала трудовым мигрантам медицинские услуги на 57,2 млрд рублей. Это огромная поддержка. Рассчитывать на такую в странах Запада, например, не приходится. Там, иностранцам за страховку нужно платить, причем немалые деньги. А без нее, скорую помощь лучше и не вызывать.

В отличие от западных стран, которые рассматривают наших трудовых мигрантов, как людей третьего сорта, Россия постоянно пытается помочь им адаптироваться к новой среде. Кыргызстанцы как граждане страны-члена ЕАЭС получают социальные льготы, включая медобслуживание, а также пенсионное обеспечение. Понятно, что хорошее отношение не может быть односторонним, поэтому Россия ждет от мигрантов соблюдения своих законов.

"Инициативы, как озвученные Акылбеком Жапаровым, и другие делают евразийскую интеграцию привлекательной. Прежде всего для обычных граждан, которые видят преимущества ЕАЭС. Свободное движение трудовых ресурсов и пакет преимуществ в сфере труда, на мой взгляд, являются элементом мягкой силы Евразийского Союза, направленным на широкую аудиторию. Если рассматривать показатели трудовой миграции, то страны Евразийского Союза для Кыргызстана являются приоритетными в плане трудоустройства, и здесь, безусловно, приоритет занимает Российская Федерация", - заключил Игорь Шестаков.

К таким позитивным инициативам для людей можно отнести проекта закона, который на общественное обсуждение вынесло Минэкономразвития РФ. Документ предлагает давать вид на жительство мигрантам-выпускникам российских вузов. Воспользоваться этим правом смогут выпускники российских колледжей, техникумов, вузов, а также научных организаций. Главным условием получения ВНЖ является непрерывная работа по профессии не менее 6 месяцев до дня подачи заявления.