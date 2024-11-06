В рамках национальной кампании "Жашыл Мурас" "Айыл Банк" и Лесная служба высадили 1000 саженцев тополя на одном гектаре столичного лесхоза в районе села Романовка, Сокулукского района, поддерживая усилия по озеленению и улучшению экологической ситуации в регионе.

По словам директора Бишкекского лесхоза Ишенбека Солтонбекова, участок, на котором ранее рос только камыш, был выбран не случайно. Пару лет назад японские специалисты пытались улучшить эту заболоченную почву, но пришли к выводу, что восстановление слишком дорого. Поэтому было принято решение высадить деревья, которые естественным образом будут укреплять почву и очищать воздух.

С самого утра сотрудники Лесной службы и "Айыл Банка" собрались на подготовленном участке. Лунки для посадки и трехлетние саженцы тополя были заранее подготовлены, а ряды для посадки расположены с широким междурядьем, чтобы в дальнейшем можно было высадить клевер. Клевер станет не только улучшением почвы, но и источником азота для деревьев, что способствует их более быстрому росту и укреплению экосистемы.

Директор лесхоза провел мастер-класс для участников акции, показав, как правильно высаживать тополя. Он объяснил, что для лучшей приживаемости важно следить за глубиной посадки и правильно расположить корневую систему. Сотрудники банка проявили внимание к рекомендациям, тщательно высаживая саженцы, чтобы каждый из них имел шанс прижиться.

На акцию также приехал директор Лесной службы при МЧС КР Мураталы Тагаев вместе с сыном. Он отметил, что такие мероприятия важны не только для сохранения природы, но и для воспитания нового поколения:

"Нашим примером мы показываем, как важно бережно относиться к окружающей среде, восстанавливать леса и поддерживать экологическое равновесие. Это не первый наш проект, и мы видим большую роль банков и бизнеса в подобных инициативах. Сохранение и приумножение лесных массивов Кыргызской Республики - задача, требующая системного подхода. Наши лесоводы знают, какие деревья лучше подходят для определенных почв и климатических условий, чтобы саженцы прижились и стали частью нового леса. Лесная служба будет регулярно следить за участком, ухаживать за деревьями, включая полив и санитарные работы", - подчеркнул он.

Специалисты Лесной службы напомнили, что для успешного роста саженцев требуется комплексный уход и мониторинг в течение как минимум пяти лет. Обычно высадка проводится весной, за саженцами тщательно следят, а осенью проводят ревизию для оценки приживаемости и досаживания на месте погибших растений. Благодаря такому подходу восстанавливаются полноценные лесные массивы, которые не только обогащают природу, но и выполняют важные экологические функции.

Отмечено, что леса Кыргызстана поглощают до 65% углекислого газа в стране, играя значительную роль в снижении уровня выбросов и смягчении последствий изменения климата. Высадка тополей и других деревьев способствует восстановлению экосистемы, а также улучшению качества воздуха и воды, создавая более здоровую среду для местных жителей.

Это мероприятие отражает приверженность "Айыл Банка" экологическим и социальным аспектам ESG-концепции. Банк стремится не только поддерживать инициативы по сохранению природы, но и привлекать внимание общества к важности охраны окружающей среды. Совместные проекты с Лесной службой помогают формировать у граждан чувство ответственности за природу и вдохновляют к участию в акциях по озеленению страны.

Партнерство Лесной службы и ОАО "Айыл Банк" - это пример объединения усилий государственных и частных организаций в интересах устойчивого развития и экологической безопасности Кыргызстана.