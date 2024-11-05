Игорь Голубев: логистика вывезет Кыргызстан из транспортного тупика

Сопредседатель Ассоциации международных грузоперевзчиков Кыргызской Республики, член совета по упрощению процедур торговли при министерстве экономики КР, член консультативного совета при государственной таможенной службе КР, координатор от Кыргызстана по транспортно логистическому партнерству стран Центральной Азии Игорь Голубев рассказал об итогах первой в Кыргызстане выставке логистики, складского оборудования и коммерческого транспорта "KyrgyzTransLogistic 2024".

По его словам, в первый день выставку посетили 1100 профильных посетителей, во второй 900 и в третий 500. Эти данные позволила проанализировать специальная система регистрация посетителей при входе на выставку.

"Организаторы прежде чем организовать выставку проанализировали рынок, и пришли к выводу, что Кыргызстану нужна именно такая торгово-выставочная площадка, то есть для профессионалов отрасли, предпринимателей и участников рынка, чтобы они совместно могли обменяться знаниями, опытом, своим видением развития отрасли, заключили контракты. Выставка "выстрелила", как говорят эксперты. И снова встал вопрос, что Кыргызстан должен срочно построить новый инновационный современный экпоцентр для проведения выставок самого разного направления.

Можно сказать, что логистический рынок Кыргызстана развивается успешно, и сам факт проведения выставки это подтверждает. Важно, что президент Садыр Жапаров ставит на развитие логистики, и делает все, чтобы Кыргызстан вышел из логистического тупика. Он приказал сделать все, чтобы у Кыргызстана появились свои паромы, чтобы их купили или заказали. Напомним, что наша Ассоциация предложила вариант развития альтернативного пути через Узбекистан, Туркменистан и так далее.

Премьер Акылбек Жапаров делает все, чтобы мы закрепились на территориях крупнейших портов мира, и пошли дальше. То есть у руководства страны есть понимание и воля изменить ситуацию. И мы ждем, верим, что и в Кыргызстане появится и крупнейший государственный современный инновационный логистический центр, и частные компании смогут достроить и запустить свои логистические центры. Они сейчас очень нужны. Прошло время, когда грузоперевозчики складировали все на своих больших или малых складах - надо вывезти такие центры за пределы города. Это оптимизирует процесс грузоперевозок, разгружает город.

Как отметили несколько экспертов, Кыргызстан находится в радиусе 250 км от Алматы, то есть по всем оценкам вовлекается в Казахстанский рынок, но наша страна должна вести свою, независимую политику, предпринимать свои активные шаги, действия чтобы найти свой логистический путь, чтобы вести сою логистическую политику. Именно логистика может помочь сделать нашей стране прорыв в экономике. Ведь для открытия новых заводов нужны материалы, сырье, которое надо доставить, и потом развести продукцию. И потому политика по развитию логистической сферы "тащит за собой" все остальные сферы", - рассказал Игорь Голубев.

Помимо экспозиций, представленных компаниями, на выставке также работала площадка для сессионных обсуждений актуальных тем во всех отраслях, связанных с логистикой.

Игорь Голубев особо отметил работу экспертной площадки женщин-предпринимательниц.

"У вас возникает вопрос: причем тут женщины, если речь о логистике? А в том то и дело, что без женщин не было бы успешных логистических компаний. Во многом именно от них зависит четкость работы офисов, бухгалтерии. И выстраивание коммуникаций с клиентами тоже их конек. Кто как не женщина сможет объяснить клиенту почему самолет кружит 3 часа над аэропортом и не садится. Вряд ли это сумеет сделать мужчина. Это, конечно, шутка логистов. А если серьезно, то мы начинаем подготовку, тренинги женщин в логистике, это очень важный сектор в нашей работе. Логистический рынок сейчас остро нуждается в подготовленных специалистах по логистике", - добавил Игорь Сергеевич.