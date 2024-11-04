В Аксы возбуждено дело против директора "Кадастра" за присвоение пастбищ

Проведенной прокуратурой Джалал-Абадской области проверкой установлен факт незаконной приватизации земель пастбищ директором Аксыйского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, ответственными лицами Кашка-Сууйского айыл окмоту Аксыйского района вынесено постановление о предоставлении 2,0 га пастбищных угодий в собственность гражданину Т.М., а Т.М., являясь директором Аксыйского филиала ГУ "Кадастр", злоупотребляя должностным положением, в 2022 году зарегистрировал указанный земельный участок в едином государственном реестре и получил государственный акт о праве частной собственности.

По данному факт прокуратурой возбуждено уголовное дело ст.337 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и для расследования передано в УГКНБ по Джалал-Абадской области.