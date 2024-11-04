Погода
$ 85.76 - 86.17
€ 92.55 - 93.55

В Аксы возбуждено дело против директора "Кадастра" за присвоение пастбищ

102  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проведенной прокуратурой Джалал-Абадской области проверкой установлен факт незаконной приватизации земель пастбищ директором Аксыйского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, ответственными лицами Кашка-Сууйского айыл окмоту Аксыйского района вынесено постановление о предоставлении 2,0 га пастбищных угодий в собственность гражданину Т.М., а Т.М., являясь директором Аксыйского филиала ГУ "Кадастр", злоупотребляя должностным положением, в 2022 году зарегистрировал указанный земельный участок в едином государственном реестре и получил государственный акт о праве частной собственности.

По данному факт прокуратурой возбуждено уголовное дело ст.337 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и для расследования передано в УГКНБ по Джалал-Абадской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440614
Теги:
Аксыйский район, Джалал-Абадская область, уголовное дело, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  