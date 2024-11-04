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ГУОБДД: В удаленные регионы не пропустят без зимних шин

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Из-за ухудшения погодных условий Главное управление безопасности дорожного движения настоятельно предупреждает тех, кто зарегистрирован в удаленных регионах и обычно ездит только на зимних шинах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, автомобилисты, выезжающие в такие районы без замены летней резины на зимнюю, не будут пропущены на контрольно-пропускных пунктах "Сосновка", "Чычкан" и "Арал".

Перед поездкой убедитесь, что вы сменили летние шины на зимние. Также важно проверить техническое состояние автомобиля, соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля и не выезжать на встречную полосу. Не забудьте снять цепи для снега или дополнительные шины, если они не нужны.


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URL: https://www.vb.kg/440620
Теги:
дороги, безопасность, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
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