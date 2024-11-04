ГУОБДД: В удаленные регионы не пропустят без зимних шин

Из-за ухудшения погодных условий Главное управление безопасности дорожного движения настоятельно предупреждает тех, кто зарегистрирован в удаленных регионах и обычно ездит только на зимних шинах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, автомобилисты, выезжающие в такие районы без замены летней резины на зимнюю, не будут пропущены на контрольно-пропускных пунктах "Сосновка", "Чычкан" и "Арал".

Перед поездкой убедитесь, что вы сменили летние шины на зимние. Также важно проверить техническое состояние автомобиля, соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля и не выезжать на встречную полосу. Не забудьте снять цепи для снега или дополнительные шины, если они не нужны.