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ТАСС: замначальника тыла Росгвардии арестовали по делу о взятке

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Военный суд арестовал заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева по делу о взятке, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Других подробностей собеседник агентства не привел.

О том, что против Мирзаева возбуждено уголовное дело о взятке, также пишет РИА Новости.

По информации телеграм-канала Mash, 52-летний Мирзаев потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов рублей и "угрожал разорвать контракт стоимостью 480 миллионов, если денег не будет". Поставщик, как утверждает канал, перевел генералу деньги через посредника.

Официального подтверждения информации Mash нет.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/440621
Теги:
Россия
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