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Украина впервые ударила по корейским военным в Курской области

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Украина впервые ударила по корейским военным в Курской области. Об этом заявил глава "Центра по борьбе с дезинформацией" при СНБО Андрей Коваленко, его слова приводит Telegram-канал "Страна".

"Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине", - поделился информацией он. При этом другие подробности удара по корейским военным Коваленко приводить не стал. Уточняется, что в России данный факт не подтверждали.

По словам военкора Александра Коца, количество и подготовка солдат армии Северной Кореи, которых, по сообщениям ряда СМИ, якобы могут отправить в Россию, удручают.

В конце октября президент Владимир Путин раскрыл детали договора о стратегическом партнерстве России с Северной Кореей, подчеркнув, что КНДР серьезно относится к договоренностям с РФ, и стороны находятся в контакте по реализации 4 статьи договора о стратегическом партнерстве, предполагающей оказание военной помощи.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/440622
Теги:
Северная Корея, Украина
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