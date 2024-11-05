Более 50 стран призвали ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля

Турция передала в ООН письмо с призывом более 50 стран к оружейному эмбарго против Израиля.

По данным агентства "Анадолу" со ссылкой на источник в турецком МИД, Анкара передала ООН письмо, содержащее призыв со стороны 52 государств, а также двух международных организаций ввести оружейное эмбарго против Израиля.

Среди стран, подписавших письмо, значатся Турция, ОАЭ, Бразилия, КНР, Иран, ЮАР, Киргизия, Казахстан, Россия, Саудовская Аравия. Письмо также подписали две организации: Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества.

По мнению авторов письма, Израиль нарушает права человека и нормы международного гуманитарного права в ходе боевых действий в секторе Газа и Ливане.

Израильская сторона, в свою очередь, отвергает подобные обвинения.

Напомним, Израиль проводит военные операции в секторе Газа против движения ХАМАС и в Ливане – против группировки "Хезболла". На днях ЦАХАЛ в ходе удара по сектору Газа ликвидировал члена политбюро ХАМАС Изз ад-Дина Кассаба. Он курировал отдел национальных отношений.

Источник: podrobno.uz