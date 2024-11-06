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В 42 селах Нарынской области ведутся работы по обеспечению питьевой воды

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- Светлана Лаптева
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В рамках рабочей поездки руководства государственного учреждения "Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения" при Службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Нарынскую область был проведен мониторинг хода строительства и подготовки к строительным работам в 42 селах региона.

Работы по обеспечению питьевой водой населения 42 сел Нарынской области проводятся за счет республиканского бюджета, а также в рамках программы при поддержке Азиатского банка развития.

На сегодняшний день завершены строительные работы в 4 селах: Орто-Саз, Жалгыз-Терек, Жан-Булак, Тош-Булак

Немаловажным является работа по улучшению санитарных условий в сельских школах, детских садах и медицинских учреждениях. К 2026 году 13 сельских школ/детских садов и 8 медицинских учреждений будут оснащены современными санитарными системами. На сегодня начаты работы по обследованию и проектированию санитарных систем для 20 социальных объектов.

Напомним, работы по обеспечению чистой питьевой водой осуществляются в рамках национальной программы по обеспечению безопасной питьевой водой населения Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/440631
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