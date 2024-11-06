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Минприроды: журналисты помогают обществу понять экологические вызовы

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- Светлана Лаптева
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Министр природных ресурсов, Медер Машиев поздравил журналистов с днем СМИ и организовал встречу, посвященную экологическим вопросам

Машиев поздравил представителей средств массовой информации с их профессиональным праздником - Днем журналиста. В честь этого события он организовал встречу, посвященную обсуждению актуальных экологических проблем и путей их решения.

В своем приветственном слове министр отметил важность работы журналистов в повышении экологической грамотности населения и информировании о событиях, связанных с защитой окружающей среды.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям СМИ общество получает возможность лучше понять сложные экологические вызовы и участвовать в решении этих проблем.

В ходе встречи были рассмотрены такие темы, как необходимость сохранения биоразнообразия, пути уменьшения загрязнения воздуха и воды, а также стратегии по сокращению отходов.

Министр подчеркнул, что правительство активно работает над улучшением экологической ситуации и готово делиться результатами своей деятельности с общественностью через СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/440635
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